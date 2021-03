Conoce la línea WindFree de aires acondicionados de Samsung

Samsung anunció su nueva línea de aires acondicionados: WindFree. Los anteriores aires acondicionados liberan el aire frío de manera directa y a través de una fuerte ráfaga de viento. Es decir, el aire frío se libera de manera recta y lineal a un punto específico, concentrándose en una sola área y no en toda la habitación, generando en las personas no solo incomodidades por la temperatura, sino, dolores de cabeza, de articulaciones, musculares o resfriados. Samsung asegura que esto no pasa con WindFree.

Samsung presentó cuatro aires acondicionados: De pared, Cassette 360, 4 vías y 1 vía. Cada uno de ellos puede ser usado en diferentes ambientes para obtener el máximo beneficio. Por ejemplo, para espacios medianos y pequeños, Samsung recomienda el Cassette 360, Cassette 4 vías y Cassette 1 vía, que permiten abarcar aproximadamente áreas entre 12 mts2 y 80 metros cuadrados.

La nueva línea WindFree tiene una tecnología que evita las ráfagas de viento y no hace ruido. Además, se conectan a Internet para controlarlos de manera remota, ptimizan automáticamente los distintos modos, analizando las condiciones y los patrones de uso, como la temperatura interior, la temperatura exterior, el tiempo de funcionamiento y el ajuste de temperatura, gracias a la inteligencia artificial.

Todo esto permite que el dispositivo cambie de manera automática para obtener la temperatura adecuada. Finalmente, tienen el filtro Tri-Care*, compuesto por tres capas que reducen las partículas dañinas para ayudar a mantener una calidad del aire interior saludable.

Las diferencias entre la línea WindFree de Samsung

El Casette 360 es el primer aire acondicionado circular del mercado, de acuerdo con Samsung, que permite tener una cobertura completa de aire de 360 grados en un espacio, refrescando de forma homogénea sin presentar puntos muertos o de amplias diferencias de temperatura.

Por su parte, el Cassette de 4 vías permite conectar una manguera de entrada de aire fresco, para evitar la recirculación de aire contaminado por moho u otras bacterias, además, controla constantemente la temperatura y la humedad, mientras analiza las condiciones para cambiar automáticamente entre los modos de funcionamiento y así maximizar la eficiencia y lograr un alto nivel de confort en los usuarios.

Finalmente, el Cassette de 1 vía, que junto con los miles de microagujeros y su aleta grande de 100 mm que se mueve de 40 grados a 80 grados, no deja ninguna “zona muerta” en la habitación, pues con la función de oscilación automática expulsa aire frío automáticamente en todas las direcciones, hacia arriba y hacia abajo o de izquierda a derecha, por lo que el aire se distribuye uniformemente por todo el espacio.

Imágenes: Samsung.