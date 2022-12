Pros y contras del Watch SE, el reloj más económico de Apple

El Apple Watch, el reloj inteligente más vendido en el mundo, es un dispositivo lleno de herramientas que le facilitan bastante la vida al usuario, entre ellas funciones para estar pendiente de indicadores de salud, sensores para hacer seguimiento a rutinas de ejercicio, apps para recibir correo o mensajes de WhatsApp, la opción de contestar o iniciar llamadas, etc. Pero con el dólar a casi 5.000 pesos, ese reloj se ha vuelto más costoso en Colombia, sin que en realidad haya subido su precio.

Eso le da más atractivo al Apple Watch SE, el modelo de bajo costo de esa familia de relojes. ¿Pero qué se gana y qué se sacrifica al comprar el Watch SE? Hace unas semanas, junto con el Apple Watch 8 y un modelo nuevo de alta resistencia llamado Apple Watch Ultra, también llegó al mercado colombiano la segunda generación del Apple Watch SE, que hemos venido probando para contestar esa pregunta.

El Apple Watch SE es un modelo de bajo costo que se lanzó originalmente en septiembre del 2020. Está dirigido a usuarios que quieren contar con las características esenciales del Apple Watch, pero por un precio más asequible. Según esa compañía, el 80 por ciento de los compradores del SE son personas que nunca habían tenido un Apple Watch.

En su segunda generación, el Apple Watch SE tiene una novedad importante: ahora usa el procesador S8, el chip más veloz en esos dispositivos, que también está presente en el Apple Watch 8 y el Watch Ultra (antes, el SE tenía un ‘cerebro’ menos rápido que el de otros modelos). Además, el SE incluye otras novedades del Watch 8 y el Ultra, como la detección de estrelladas graves.

El precio es el principal atractivo del SE. El Apple Watch SE de 40 mm cuesta 1,5 millones de pesos (o 1,8 millones si se trata del modelo que se conecta directamente a la red celular). También hay un Watch SE más grande, de 44 mm, que vale 1’649.000 (o 1’959.000 con soporte para la red celular).

En contraste, el Apple Watch 8 más económico (de 41 mm) vale 2,4 millones de pesos, y el de 44 mm cuesta 2’549.000 (el precio sube a 2’950.000 y 3’150.000, respectivamente, en los Watch 8 que se conectan directamente a la red celular). Y el Watch Ultra, el reloj más avanzado y resistente de Apple, cuesta 4,3 millones de pesos.

A continuación le cuento cuáles son los pros y contras del Apple Watch SE de segunda generación.

Tiene lo esencial del reloj de Apple

El gran plus del Apple Watch SE es que, pagando un precio más bajo, el usuario obtiene las funciones esenciales de Apple Watch tradicional. Obviamente, se sacrifican algunas características, que mencionaré más adelante. Entre las principales cualidades del Watch SE están las siguientes:

– El procesador más potente. El Apple Watch SE ahora usa el mismo procesador de doble núcleo de los relojes más costosos, el S8, o sea que este reloj de bajo costo no hace concesiones en poder de cómputo. El S8 es 20 por ciento más veloz que el procesador incluido en la primera generación del Watch SE.

– Detección de choques. El SE incorpora una nueva tecnología de detección de estrelladas graves, que también debutó en el Watch 8 y el Ultra. Funciona así: cuando el reloj detecta que se ha producido un choque grave, trata de interactuar con el usuario; si no recibe respuesta, llama después de 10 segundos a los servicios de emergencia.

El Apple Watch SE tiene esa capacidad gracias a que trae un acelerómetro y un giroscopio nuevos, y a que Apple desarrolló un algoritmo que les saca provecho, y que se afinó con los datos recopilados en laboratorios profesionales de pruebas de choques con autos de pasajeros. Con base en simulaciones de accidentes del mundo real, y con datos del GPS y hasta el micrófono del iPhone, este reloj puede determinar con mucha precisión si se ha presentado un accidente de auto grave.

– Seguimiento de ejercicio. El Apple Watch SE ofrece todas las opciones para hacer seguimiento a rutinas de ejercicio que se han convertido en una de las fortalezas del reloj de Apple. La app Entrenamiento del Watch SE monitorea indicadores como la cantidad de calorías quemadas, el tiempo transcurrido, la frecuencia cardíaca o la distancia recorrida en sesiones de ejercicio de innumerables deportes, entre ellos caminata, trote, ciclismo, natación, triatlón y senderismo. También hay rutinas para pesas, pilates, yoga, entrenamiento funcional de fuerza, baile, tai chi y muchas más.

– Opciones de salud. El Apple Watch SE incluye varias funciones relacionadas con la salud. Por ejemplo, este reloj tiene sensores que pueden medir la frecuencia cardíaca, y le manda al usuario notificaciones cuando esa frecuencia está inusualmente alta o baja, o cuando hay un ritmo cardíaco irregular.

El Watch SE también tiene un sistema de detección de caídas; si el reloj detecta que una persona se ha caído, y ella permanece inmóvil y no responde a la notificación que se le envía, el Watch SE inicia una llamada a servicios de emergencia y luego a los contactos de emergencia que haya registrado el usuario.

El Apple Watch SE también puede monitorear la calidad y duración del sueño. Para ello, uno debe configurar las opciones de sueño en el iPhone, y debe establecer una meta de número de horas para dormir cada noche. Luego uno duerme con el reloj, y al día siguiente puede ver en la app Salud del iPhone cuántas horas de sueño tuvo cada noche, y cuánto tiempo pasó en cada etapa del sueño (vigilia, sueño ligero, sueño profundo, etc.). Eso sirve para que la persona tome medidas para mejorar su sueño si nota, por ejemplo, que pasa muchas horas en la cama, pero en realidad duerme muy pocas horas. El Apple Watch puede medir esos datos gracias a sensores como el acelerómetro, que rastrea los movimientos de la persona durante el sueño, y el sensor de ritmo cardíaco.

– Buen tiempo de batería. El Apple Watch SE que probé (de 40 mm) ofrece un muy bien tiempo de batería. Siempre me duró dos días completos cuando lo apagué en las noches, y 1 día y medio cuando lo usé también al dormir. Adicionalmente, este reloj permite usar el modo Ahorrar Batería, una novedad del sistema WatchOS 9 que permite alargar bastante el tiempo de duración de la batería al desactivar algunos sensores y notificaciones.

– Resistente al agua. El Watch SE es resistente al agua hasta a 50 metros de profundidad, el mismo nivel de resistencia del Apple Watch 8. Esto permite que uno nade con este reloj puesto; de hecho, la app Entrenamiento incluye un módulo para natación, el cual le entrega al usuario datos como cuántas piscinas ha realizado y cuántas calorías ha quemado.

– Opción de conexión directa a la red celular. La pintoresca ciudad en la que vivo supuestamente es muy segura, y la gente solo tiene una ‘percepción’ de inseguridad que no es real. Eso dicen los funcionarios de la administración local y algunos de sus defensores en los medios de comunicación. El problema es que constantemente esas ‘percepciones’ atracan a las personas para robarles sus teléfonos, y todas las semanas hay bogotanos que son asesinados en esas acciones delincuenciales de las ‘percepciones’. Por eso aprecio mucho una característica del Apple Watch –también opcional en el Watch SE– que me da paz mental: la posibilidad de que ese reloj se conecte directamente a la red celular.

Gracias a esa conexión directa, muchas veces dejo mi teléfono principal en la casa cuando salgo a hacer vueltas. Eso es posible porque, cuando estoy en la calle, en el Apple Watch SE puedo hacer muchas de las cosas que haría si tuviera el celular en el bolsillo. Obviamente, yo cargo otro teléfono para tener algo que entregarles a las ‘percepciones’, que se molestarían mucho si no tuviera un celular para donarles, pero ese teléfono secundario que cargo es un iPhone ‘viejito’, con otra línea, cuya ausencia no paralizaría mi vida.

¿Parece una medida de seguridad exagerada? Si usted vive en Bogotá, sabrá que no. Y no me afecta: no quedo incomunicado cuando dejo el teléfono en la casa porque el Apple Watch SE me permite contestar o hacer llamadas con mi línea principal, recibir correos y ver los SMS, entre otros, tal como si estuviera cargando el iPhone al que está enlazado. Incluso puedo conectar el reloj a unos audífonos inalámbricos, unos AirPods Pro, y así puedo escuchar música de servicios como Apple Music o Spotify, así haya dejado el iPhone en la casa.

Solo dos aclaraciones: el Apple SE que ofrece la capacidad de conectarse directamente a la red celular cuesta más que el modelo que es solo Wi-Fi. Además, para poder aprovechar esa capacidad del reloj debo pagarle a mi operador celular (Claro) 15 mil pesos mensuales adicionales al plan celular tradicional.

¿Qué se sacrifica en el Apple Watch SE?

El modelo de bajo costo carece de algunas características del Apple Watch 8. Dependiendo de sus necesidades, extrañará más algunas que otras:

– La pantalla no está encendida siempre. En el Apple Watch SE la pantalla solo se enciende cuando uno la toca o cuando se levanta la muñeca para mirar el reloj. En cambio, en el Watch 8 y el Watch Ultra esa pantalla siempre está encendida, solo que, mientras no se levante el brazo o se toque, esta se mantiene en un modo de bajo consumo, que tiene menos brillo.

Tener la pantalla encendida siempre es atractivo porque uno puede ver todo el tiempo datos como la hora sin tener que levantar el brazo, tal como en un reloj tradicional (por ejemplo, puede mirar el reloj con disimulo en una reunión soporífera, sin que se note mucho que usted no ve la hora de terminar). Pero esa no es una característica tan esencial, así que es un sacrificio que uno bien puede hacer. Y a cambio de no tener la pantalla siempre encendida, se aumenta el tiempo de servicio de la batería.

– No tiene lector de oxígeno en la sangre ni ECG. Para algunas personas, en cambio, podría ser más importante perder dos de las funciones de salud más atractivas de los relojes de Apple, que no están presentes en el Watch SE: el lector de oxígeno en la sangre, una característica muy útil cuando uno se enferma de covid, y la función que genera electrocardiogramas, que podría servirle a personas con ciertas condiciones cardíacas.

– La pantalla es más pequeña. La pantalla del Watch SE es un poco más pequeña, aunque la diferencia no es tan notoria frente al modelo equivalente del reloj tradicional. La pantalla del SE grande es de 44 mm, mientras que la del Apple Watch 8 es de 45 mm. Por su parte, el Watch SE pequeño tiene una pantalla de 40 mm, frente a los 41 mm del Watch 8 de menor tamaño.

Yo probé el Apple Watch SE de 40 y podía leer sin problema la pantalla (uso lentes de contacto, lo que me permite leer incluso sin gafas de lectura). Pero creo que esa pantalla podría ser muy pequeña para personas que ya usan gafas para leer; no para ver la hora, que tiene fuentes de buen tamaño, pero sí para leer los textos más pequeños que vienen en algunos ‘rostros’ del reloj.

Por eso, a menos que a usted le gusten los relojes menos voluminosos, le recomendaría que opte por el modelo de 44 mm. Entre el Apple Watch SE de 40 mm y el de 44 mm solo hay una diferencia de 150 mil pesos. Como la idea con un reloj inteligente es andar leyendo información, mensajes o viendo notificaciones todo el día, es un plus contar con una pantalla de mayor tamaño.

El Apple Watch SE viene con una caja de aluminio 100% reciclado que se ofrece en tres colores: medianoche, blanco estelar y plata.

Imágenes: Apple