Esta pintura de automóviles es capaz de enfriar el carro y reducir consumo de energía

Nissan implementa esta tecnología de pintura fría para automóviles que, en verano, baja la temperatura de la cabina de un vehículo y reduce el consumo de energía del aire acondicionado. Así funciona.

Un metamaterial integrado en la pintura puede bajar la temperatura del interior de la cabina de un carro y reducir el consumo de energía. Nissan ha estado probando esta innovación para automóviles destinada a ayudar a bajar la temperatura ambiente del interior de un vehículo en temporadas calurosas y a reducir el consumo de energía del sistema de aire acondicionado.

Desarrollada en colaboración con Radi-Cool, especialista en productos de refrigeración radiactiva, la pintura incorpora materiales compuestos sintéticos con estructuras que presentan propiedades poco comunes en la naturaleza del sistema.

El proyecto sostenible inició en noviembre de 2023, con una prueba de viabilidad de 12 meses en la Terminal Aérea Internacional de Tokio, en Haneda. En colaboración con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan y el servicio aeroportuario de All Nippon Airways (ANA), se ha aplicó el barniz refrigerante un carro NV100 operado por la aerolínea All Nippon Airways (ANA)

Con su amplia pista abierta, el aeropuerto de Haneda proporcionó el entorno perfecto para llevar a cabo una evaluación real del rendimiento de la pintura en un ambiente expuesto a altas temperaturas.

Los resultados hasta la fecha han sido impresionantes. Estacionados uno al lado del otro bajo el sol, un vehículo tratado con la pintura fría ha mostrado rendimientos de hasta 12 grados centígrados de reducción en la superficie exterior y hasta 5 grados centígrados más frío en el interior, en comparación con pintura tradicional.

El rendimiento de refrigeración es particularmente notable cuando un auto está estacionado al sol durante un período prolongado. Una cabina interior más fresca no sólo es más agradable de entrar, sino que también requiere menos tiempo de funcionamiento del aire acondicionado.

Esto ayuda a reducir la carga del motor o, en el caso de un vehículo eléctrico, el consumo de la batería. En ambas cadenas de transmisión, se espera una mejora de la eficiencia, así como del confort de los ocupantes.

El metamaterial integrado en la pintura fría de Nissan presenta dos partículas micro estructuradas que reaccionan a la luz. Una de las partículas refleja los rayos infrarrojos cercanos de la luz solar, que normalmente provocarían vibraciones a nivel molecular dentro de la resina de la pintura tradicional para producir calor.

La segunda partícula permite el verdadero avance. Crea ondas electromagnéticas que contrarrestan los rayos del sol, redirigiendo la energía fuera del vehículo hacia la atmósfera. Combinadas, las partículas de la pintura fría de Nissan reducen la transferencia de calor a superficies como el techo, el cofre, las puertas y los cristales.

El objetivo es crear vehículos más frescos sin consumir energía; esto es especialmente importante en la era de los automóviles eléctricos, en el que la carga del aire acondicionado en verano puede tener un impacto considerable en el estado de la batería.

Los principales retos a los que se tuvieron que enfrentar a la hora de desarrollar una versión para automóviles fue garantizar que se pudiera incorporar una capa de acabado transparente, que se aplicara con pistola (no con rodillo) y que cumpliera las rigurosas normas internas de calidad de la pintura de Nissan.

Desde que comenzaron el desarrollo en 2021, se han probado más de 100 muestras, y actualmente se evalúa un espesor de 120 micras, aproximadamente seis veces más grueso que la pintura típica para automóviles. Han confirmado la resistencia a la sal y al agrietamiento, el descascaramiento, a los arañazos y a las reacciones químicas, así como la consistencia del color y la reparabilidad. A medida que avanza el desarrollo, se siguen explorando opciones más finas que ofrezcan el mismo nivel de refrigeración.

Mientras continúan las pruebas y el desarrollo, la esperanza es que algún día pueda ofrecerse para pedidos especiales y en varios colores.

Nissan ve un gran potencial, sobre todo para aplicaciones de vehículos comerciales ligeros, como furgonetas, camiones y ambulancias, que pasan la mayor parte del día trabajando.

Imagen: Captura de pantalla