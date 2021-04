¿Un iMac con procesador del iPad Pro?

El próximo evento de Apple será el 21 de abril. Este día esperamos el lanzamiento de un nuevo iPad Pro, si algo tienen las invitaciones de la compañía son pistas y su logo hecho con un trazo de colores es una muy obvia. Para ese día no esperamos más dispositivos, aunque los sonados Air Tags suenan más y más en las cuentas de los expertos, pero desde octubre aparecen en la mención de los eventos sin mucha suerte.

Para más adelante, esperamos otro evento en que Apple presentará sus computadores con el Apple Silicon, el procesador de la compañía después de dejar Intel. Hasta ahora los M1, el primer procesador que viene en los MacBook Pro y MacBook Air 2020, han sorprendido a muchos. Rumores aseguran que por fin el iMac tendría un nuevo diseño, una pantalla prácticamente sin biseles y un diseño muy similar al iPad Pro, si Mark Gurman tiene razón, esto no será todo lo que tienen en común.

Would anyone else find it odd if a big iMac was using essentially the same processor as an iPad Pro?

— Mark Gurman (@markgurman) April 16, 2021