Colombia anunció la implementación de tecnología antidrones

Ante el aumento de ataques con drones por parte de grupos armados, el gobierno colombiano anunció la modernización de sus estrategias de seguridad. Durante 2024, el país registró un preocupante total de 115 incidentes relacionados con el uso de drones para actividades ilícitas, como ataques por parte de grupos armados y operaciones de vigilancia ilegal. En respuesta, el Ministerio de Defensa anunció la implementación de tecnología antidrones, un sistema diseñado para neutralizar estas amenazas en el aire.El uso de drones por parte de grupos armados no es un fenómeno nuevo, pero su frecuencia y sofisticación han crecido de manera alarmante. Estos dispositivos no tripulados han sido empleados para realizar ataques, recolectar información estratégica e incluso transportar sustancias ilegales. Las autoridades colombianas identificaron que estas acciones representan un riesgo significativo no solo para la seguridad nacional, sino también para la población civil y la infraestructura crítica del país.La implementación de tecnología antidrones tiene como objetivo mitigar estos riesgos. Este sistema incluye equipos capaces de detectar, rastrear y neutralizar drones no autorizados en tiempo real. Con esta tecnología, las fuerzas de seguridad podrían desactivar drones mediante interferencia de señales o capturarlos en pleno vuelo.El Gobierno ha invertido 20.000 millones de pesos en los nuevos sistemas, “una inversión significativa que refuerza su compromiso con la seguridad de los colombianos”, comentó el Ministerio en el comunicado oficial.

“El sistema antidrones es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la innovación tecnológica y la defensa de la soberanía. Esta inversión no sólo refuerza nuestra seguridad nacional, sino que posiciona a Colombia como referente regional en la lucha contra amenazas emergentes”, aseguró el ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado en un comunicado.

Implicaciones para la seguridad y el futuro

La adopción de tecnología anti drones representa un paso adelante en la modernización de las fuerzas de seguridad colombianas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los límites de su uso y la necesidad de garantizar que estas herramientas no se utilicen de manera indebida.Por otro lado, esta iniciativa también podría tener un efecto disuasivo. Al saber que las fuerzas de seguridad cuentan con la capacidad de neutralizar drones, los grupos armados podrían reconsiderar su uso, lo que ayudaría a reducir el número de incidentes.imagen: Karl Greif