WhatsApp te permitiría proteger su backup con contraseña

WhatsApp estaría trabajando para que los usuarios de iPhone puedan proteger su backup con una contraseña. Eso sí, la empresa advierte que si olvidas las contraseña, no habrá forma de ayudarte a recuperar la información.

Los usuarios de iPhone solo pueden hacer backup de sus conversaciones de WhatsApp en iCloud; mientas que los de Android solo pueden usar Drive. De acuerdo con WABetaInfo, este ya está encriptado, pero el método es reversible y no incluye fotos, video o audio, por lo que considera útil tener la oportunidad de ponerle una contraseña para que nadie pueda descargar en otro dispositivo el backup.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it’s not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021