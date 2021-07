WhatsApp te dejará escoger en que resolución compartes imágenes

Este año, WhatsApp decidió ponerse la camiseta y apostarles a todas esas funcionalidades que tienen otras aplicaciones de mensajería y que le hacían falta. Por ejemplo, escuchar los mensajes de audio a diferentes velocidades, ya estaría en beta la funcionalidad multidispositivo y, por supuesto, no comprimir las imágenes que enviamos por el chat.

Para esta última solo hay un problema, no todos tenemos disponible 1TB de memoria en nuestros dispositivos, así que WhatsApp puede ser un gran problema. Y sí, la app tiene herramientas para gestionar y borrar todos esos memes enviados por la tía Carmenza y fotos de la nueva bendición de la amiga. Pero la velocidad a la que consume memoria sigue siendo mucha.

También te puede interesar: WhatsApp multidispositivo ya estaría listo para versión beta

Probablemente escuchando nuestras suplicas, WABetaInfo informó que en WhatsApp está trabajando en la opción de escoger en qué calidad queremos compartir nuestras imágenes y videos con tres opciones: Automático, Best Quality y Data Saver. Lo que nos permitirá escoger la configuración general de esta funcionalidad. Las personas que no comparten información importante como imágenes de trabajo y otras podrán simplemente dejar la opción de data saver; mientras que aquellos que sí necesitan tendrán que dejarlo en Best Quality. La opción de Automático comprime imágenes según considere importante.

Como siempre les hemos dicho, por ahora parece ser una funcionalidad en desarrollo, así que no hay promesas de que llegué a nuestros dispositivos en un tiempo cercano. Pero es interesante ver como la app cada vez nos da más alternativas y funcionalidades. ¿Qué otras funcionalidades crees que debería agregar WhatsApp?

Imagen: Pixabay.