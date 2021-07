WhatsApp multidispositivo ya estaría listo para versión beta

Hace unas semanas, el mismo Zuckerberg explicó que la funcionalidad multidispositivo en WhatsApp había sido un reto para su equipo, pero que llegaría muy pronto. Por supuesto la respuesta fue de euforia, muchos hemos pedido y reclamado que la aplicación permitiera tener la sesión abierta en más de un dispositivo y si otras aplicaciones pueden, ¿Por qué esta no?

Todo indica que llegará muy pronto. A algunos usuarios con la versión beta de la aplicación se les estaría pidiendo probar la funcionalidad, de acuerdo con pantallazos de WABetaInfo.

Early access to multi-device beta will be available very soon, so you can use WhatsApp Web without an internet connection on the phone.

Be sure to follow me to be notified when you can join, because it might be a limited beta program. I don’t know yet, so be fast 💚🔥 https://t.co/9m0E2mL2fp

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 6, 2021