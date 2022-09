WhatsApp te dará más control sobre las copias de seguridad de tus chats

Como ya lo sabías, WhatsApp hace copias de seguridad en su celular, pero estas son para uso interno. Las verdaderas copias de seguridad son las que consigues en Google Drive o en el iCloud.

Es aquí donde entra la novedad para el servicio de mensajería de WhatsApp, pues ahora esta empresa va a darte más control sobre este tipo de copias de seguridad. Desde hace algún tiempo la aplicación está trabajando en una opción que te permitirá exportar los chats que desees. Por supuesto, esta novedad se conoció de la mano de WeBetaInfo donde se dio a conocer el desarrollo de esta característica.

Seguro eres de los usuarios de WhatsApp que están acumulando conversaciones durante largo tiempo. Pueden ser muchos años de datos que seguro no quieres perder. Lo positivo es que desde hace varias semanas la compañía está trabajando en mejorar sus utilidades para migrar tu WhatsApp de Android a iOS y viceversa.

Te puede interesar: WhatsApp: Las copias de seguridad también estarán encriptadas

Debes saber que cambiar de teléfono no es la única forma en la que puedes perder todos los chats. Como las copias de seguridad deben estar en Google Drive o en iCloud, hasta ahora no es posible hacerlas y guardarlas en el mismo celular. Pero parece que esto está por cambiar. En junio se conoció por primera vez un misterioso menú que permitía exportar copias de seguridad. Ahora se conoce la otra parte de la historia, este menú es para importar una copia de seguridad que hayas hecho anteriormente. En las revelaciones no se conocen muchos más detalles, solo un mensaje que indica “si has exportado una copia de seguridad desde un dispositivo previo, ahora la podrás importar”.

Parece que esta función de importar copias de seguridad estará solo disponible cuando se hace el registro inicial en WhatsApp. Por ahora, es necesario que entiendas que esta posibilidad de importar y exportar los respaldos sin pasar por algún servicio de almacenamiento tiene varias ventajas. Técnicamente, no se necesitaría conexión a Internet, salvo para hacer el registro en WhatsApp. Y aunque aún no se conoce cómo funcionará o el tipo de archivo que se generará con la copia, esta función sin duda te facilitará el proceso de cambiar de celular.

Imagen: PxHere