La función de WhatsApp que protegerá tus fotos y videos

Ha pasado apenas un año desde que WhatsApp integró las fotos y videos de vista única; si no la has usado, debes saber que cuando envías fotos a un contacto y quieres que no queden guardadas en su memoria, puedes usar esta opción. Entonces, la persona podrá verlas una sola vez y después desaparecerán, y no, no quedan guardadas en sus dispositivos…a menos de que le tome una captura de pantalla.

Pensando en esta posibilidad, WhatsApp está integrando una opción que protege tus fotos y videos de vista única: el bloqueo de capturas de pantalla. Esto se traduce en que, si tú envías una foto de una sola visualización, la otra persona ya no podrá hacer ‘screenshot’ para guardarla. Tal y como informan en WABetainfo, si intentas tomarle ‘pantallazo’ a uno de estos archivos, la aplicación te anunciará que no puedes hacerlo.

Detalladamente, la función trabaja así: cuando presiones los botones para tomar la captura, aparecerá un anuncio: “no se puede hacer una captura de pantalla por la política de seguridad”. El mensaje desaparecerá en unos cuantos segundos y el screenshot que tomaste quedará guardado en la galería, ¿ah? Técnicamente, la captura si se realizará, solo que, al revisarla en tu galería de fotos, podrás ver que se guardó un recuadro negro.

¿Alguna vez has intentado tomar una captura de pantalla en una plataforma de streaming tipo Netflix? Bueno, las plataformas cuidan sus producciones con el bloqueo de capturas de pantalla. Cuando el usuario toma una foto a su pantalla, se encontrará con una imagen negra en su galería, esto es por temas de derechos de autor. En el caso de WhatsApp, la función se está integrando para que puedas tener más seguridad en los archivos multimedia que envías.

La función está en proceso de despliegue, no obstante, está disponible únicamente para los usuarios de la versión beta. Una vez pase los filtros necesarios y sea aprobada por el público y la empresa, se espera que llegue a todos los usuarios. En cuanto esto suceda, lo informaremos en ENTER.CO.

Imágenes: WABetainfo/Pexels