WhatsApp permitirá pasar chats de iOS a Android ¡Por fin!

Muchas veces cuando pasamos de iOS a Android tenemos que decirles adiós a nuestras conversaciones de WhatsApp; más doloroso aún, a nuestros stickers que hemos pasado años recolectando. Sin embargo, todo indica que la aplicación por fin ha escuchado nuestras suplicas y está trabajando en una funcionalidad que nos permitiría pasar todo de un sistema operativo a otro.

Hasta el momento, WhatsApp solo permite hacer copia de seguridad de las conversaciones en iCloud para iOS que no se puede descargar en Android. Muy similar, Android solo hace backup en Google Drive y la aplicación no da opción para bajar la información en iOS. Sí, existen aplicaciones pagas que te permiten hacerlo, pero solo conversaciones; de nuevo, dile bye-bye a los stickers. Además, no son recomendadas por motivos de seguridad.

Con la posibilidad de tener la sesión abierta en diferentes dispositivos (una funcionalidad que prometió hace un tiempo la empresa), WhatsApp tenía que abrir la posibilidad de que la información también pudiera navegar entre dispositivos. El portal WABeta info encontró en la nueva beta de la aplicación que efectivamente la plataforma está pensando en esta posibilidad y pronto podríamos cambiar de sistema operativo, pero mantener todas nuestras conversaciones:

Como parte de la funcionalidad, se necesitará tener la última versión de la aplicación para evitar problemas de compatibilidad entre los formatos, explica el portal. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento de ninguna de las dos funcionalidades.

Imagen: WABetainfo y Freepik.