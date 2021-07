WhatsApp confirma multidispositivo y da más detalles

WhatsApp confirmó que a partir de esta semana realizará una beta limitada de su funcionalidad multidispositivo, tal y como lo reportamos hace unas semanas. Pero, además, en su blog nos dio más detalles de cómo funcionará.

Podremos conectar cuatro dispositivos al mismo tiempo

La empresa confirmó que podremos utilizarlo en cuatro terminales, pero hay algo que llama la atención, enfatiza en «dispositivos no telefónicos». ¿Quiere decir que las personas que tienen dos celulares, una práctica común, no podrán tener su cuenta abierta en los dos?

Un vocero de WhatsApp le confirmó a ENTER.CO que la empresa sigue trabajando para que dos celulares o un celular y un iPad puedan conectarse al mismo tiempo a una misma cuenta. Por ahora, el multidispositivo no permitirá la conexión de dos celulares al mismo tiempo.

Si nuestro celular no tiene batería o conexión, seguirá funcionando en los otros dispositivos

Aunque nuestro celular seguirá siendo el dispositivo principal, si este no está conectado a la misma red, no tiene conexión a Internet o se queda sin batería, podremos seguir usando WhatsApp en otros dispositivos. Con WhatsApp Web era indispensable tener nuestro celular conectado a la misma red para poder acceder a los mensajes o enviarlos; si el celular se quedaba sin batería, también nos desconectaba, por lo que será una gran ventaja saber que no quedaremos con las manos atadas en caso de perder conexión o mala recepción en nuestro celular.

Los mensajes seguirán cifrados de punto a punto en WhatsApp

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, explicó en una entrevista que una de las razones por las que se ha demorado esta funcionalidad era por la importancia de mantener el cifrado de punto a punto en WhatsApp. En esta ocasión Facebook asegura que: «Hemos desarrollado nuevas tecnologías para mantenerlo y, al mismo tiempo, lograr sincronizar tus datos – como nombres de contactos, archivos de chat, mensajes destacados y más – en todos los dispositivos».

Con la llegada de multidispositivo, WhatsApp explica que cada conexión tendrá su propia clave de identidad. El servidor mantiene un mapeo entre la cuenta de cada persona y todas las identidades de sus dispositivos. Cuando alguien quiere enviar un mensaje, obtiene las claves de la lista de dispositivos del servidor.

Además, Facebook lanzará una tecnología llamada Verificación Automática de Dispositivos. Este sistema permite que los dispositivos establezcan automáticamente confianza entre ellos. De este modo, se evitará que se tenga que comprobar la identidad cada vez que se vincula un nuevo dispositivo a su cuenta y en su lugar solo se hará si ese usuario vuelve a registrar su cuenta completa.

Vincular un nuevo dispositivo se hará a través de código QR y autenticación biométrica

Cada vez que un usuario quiera agregar un dispositivo se hará a través de código QR, muy similar a como funciona actualmente WhatsApp Web. Sin embargo, ahora hay un nuevo paso, la autenticación biométrica. Este paso será obligatorio para enlazar un nuevo dispositivo a la cuenta.

Los dispositivos conectados se podrán ver desde la configuración de la aplicación, además de última conexión y se podrá cerrar la sesión de manera remota en caso de ser necesario.

Se sincronizarán los contactos y la historia de WhatsApp

WhatsApp confirmó que las conversaciones se actualizarán en tiempo real, es decir que podrás saltar de dispositivos en medio de una conversación y no tendrás problemas siguiendo el hilo de lo que está sucediendo.

Así mismo, el historial se sincronizará automáticamente, así como los nombres de tus contactos, los mensajes con estrella y los chats archivados.

La beta por ahora será limitada, pero WhatsApp aseguró que espera ir ampliándola lentamente y agregar algunas funcionalidades antes de liberarla de manera pública a todos los usuarios.

Imagen: Syifa5610 (Freepik).