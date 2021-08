TikTok le quita la corona a Facebook como la app más descargada

TikTok es oficialmente la aplicación más descargada del mundo y hace poco alcanzó los 3 mil millones de descargas convirtiéndose en la más popular. Esto sin tener en cuenta las apps que vienen preinstaladas en los teléfonos. Esta es la primera vez que le quitan a Facebook o una de sus aplicaciones la corona.

El estudio fue hecho por Annie Analysis y aunque no muestra el número de descargas en su ranking anual, vemos como TikTok se ubica de primera seguida por las aplicaciones de Facebook en 2020. Telegram, que tuvo alta demanda durante la pandemia subió siete puestos y logró entrar al top 10 de aplicaciones más descargadas del mundo.

Por supuesto, la encuesta no tiene en cuenta las aplicaciones que vienen descargadas de modo predeterminado en los celulares, porque en ese caso, sería YouTube el primero en la lista con 10.000 millones de descargas en celulares, tabletas y televisores inteligentes.

TikTok siguió incrementando sus usuarios durante el 2020 a pesar del Veto de Trump en los Estados Unidos. En Asia y Latinoamérica tuvo una gran acogida lo que le ayudó a mantenerse en crecimiento durante todo el año, según señala el portal Nikki Asia. Ahora la plataforma ha decidido tomar una jugada del libro de Facebook e incorporaría las historias a su aplicación, como un formato más de video. Aunque por ahora solo está a prueba la popularidad de este formato es bien conocida.

Facebook, por su parte, se ha esforzado por hacer de Instagram la principal competencia de TikTok y este año ha presentado múltiples funcionalidades que busca atraer a sus usuarios. Pero solo el tiempo nos dirá si esto es suficiente para volver a recuperar la corona como la app más descargada.

