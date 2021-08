Spotify está probando un plan súper económico para su servicio de Streaming. Este buscaría dar algunos de los beneficios de los usuarios premium, mientras mantiene algunas limitaciones como, por ejemplo, seguir escuchando publicidad entre canciones. El plan, por ahora, tiene un costo de $0,99 dólares (∽$3.800 pesos colombianos).

El servicio de streaming le dijo al portal Gizmodo que está constantemente haciendo pruebas de funcionalidades y otros planes para sus usuarios, pero recordemos que esto no siempre significa que llegue a todos. De acuerdo con The Verge, que obtuvo una imagen de los beneficios que ofrece el plan súper económico, este buscaría atraer a los usuarios gratuitos que no quieren seguir estando limitados a los seis saltos de canciones por hora, las playlist limitadas que no dejan escoger qué canción quieres escuchar, pero no les importa seguir escuchando publicidad entre canciones.

Por ahora, la empresa estaría haciendo pruebas con un número limitado de usuarios y tendría diferentes precios y funcionalidades con los que estaría experimentando para entender mejor cómo podría funcionar el plan del servicio.

Es importante resaltar que Spotify en algunas ocasiones ha hecho pruebas en su servicio, pero que estas no siempre llegan a los usuarios. Por ejemplo, el audio ‘Hifi’ estuvo en modo de prueba para algunos usuarios en 2017. Un tiempo después desapareció y no fue hasta este año que la empresa confirmó que llegaría esta opción de audio en alta calidad.

Tendremos que esperar para ver si esté plan súper económico le funciona a Spotify; aunque en la conversión del dólar es alrededor de los $3.800 pesos colombianos, dudo mucho que ese sea el precio final para nosotros, por lo que probablemente estaría alrededor de los $5.000 mensuales y tendríamos que tan dispuestos están los usuarios a pagar este servicio.

