Las apps de streaming más usadas por los colombianos

Samsung realizó un estudio de comportamiento de los colombianos y cómo consumimos las diferentes plataformas de streaming disponibles actualmente, en este se evidencia desde las que más visitas tienen a las más usadas.

Actualmente, estamos viviendo el boom del streaming de video, con más aplicaciones ofreciendo contenido exclusivo que lo que muchos bolsillos podrían soportar; sin embargo, todo indica que los colombianos estamos pagando más de tres plataformas. Pensando en esto, Samsung presentó su estudio de comportamiento para dar cuenta de cuáles son las plataformas con más visitas mes a mes, las más usadas (ojo, sí hay una diferencia) y las más descargadas.

Para este estudio, Samsung tuvo en cuenta el uso de su interfaz, Smart Hub, desde la que los dueños de computadores inteligentes de la marca coreana se conectan a Internet y usan las aplicaciones. Estos son sus resultados:

Las apps con mayor número de visitantes únicos en lo corrido de 2021:

YouTube – 32.262 millones de visitantes únicos

Netflix – 31.910 millones de visitantes únicos

Prime Video – 16.24 millones de visitantes únicos

Webbrowser (navegador web de los televisores) – 10.813 millones de visitantes únicos

Disney+ – 7.991 M millones de visitantes únicos

Las más usadas:

Netflix – 351.125.845 veces

YouTube – 324.579.183 veces

Prime Video – 71.684.400 veces

Disney+ – 41.414.413 veces

Webbrowser – 41.069.559 veces

Las más descargadas:

Spotify – 1.546.097

YouTube – 553.586

Disney+ – 518.878

LibAriaFW – 482.794

El estudio de Samsung no muestra en que fechas de hicieron las capturas de los datos; pero si tenemos en cuenta que Disney+ llegó hace poco al país –y la región– es normal que este ubicada entre las plataformas más descargadas. Sin embargo, llama la atención que YouTube esté presente en cada una de las categorías, aunque no hay forma de saber si los usuarios son premium o no, si deja claro que la plataforma de videos sigue siendo atractiva para los consumidores, por encima de los contenidos exclusivos de las otras plataformas.

También, es importante resaltar que no aparezcan las otras plataformas que llegaron recientemente como Paramount+ y HBO Max, aunque puede ser que los datos se tomaran antes de su llegada.

¿Cuál es la plataforma de streaming que más abres en tu televisor?

Imagen: Samsung Colombia.