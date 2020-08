Spotify está caído y el cuerpo lo sabe

Spotify ha presentado problemas este miércoles, con las canciones solo reproduciendo un par de segundos

¿Tienes una rutina en la que te despiertas con alguna ‘power song’ cortesía de Spotify? ¿No puedes trabajar sin tu lista de reproducción? Tenemos malas noticias, pues en la mañana de este miércoles 19 de agosto la plataforma de música está presentando problemas con la reproducción de canciones. De acuerdo con Down Detector los problemas empezaron alrededor de las siete de la mañana y, al momento de publicación de este artículo, se mantienen.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) August 19, 2020