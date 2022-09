Snapchat para Web ya está disponible en todo el mundo

Desde ahora podrás utilizar Snapchat para Web en tu computador sin ninguna restricción.

Esta función, que fue activada en julio, no estaba disponible sino para algunos países y solo para los suscriptores de Snapchat+. Ahora ya es posible que todos los usuarios de la app en el mundo puedan usarla. Esta es una buena noticia para quienes tienen que hacer envíos continuos o escribir mucho, porque sin duda ahora será más fácil.

Tampoco te emociones mucho, la interfaz de Snapchat para Web es bastante sencilla, aunque eficiente. En esta puedes enviar fotos y hacer llamadas de audio y video como sucede en la aplicación. De hecho, un portavoz de Snapchat dijo que cada vez las videollamadas se vuelven una herramienta de uso masivo entre los usuarios de la plataforma. Así que dar acceso a la opción web haría que las videollamadas sean más largas.

De la demanda que hagan los usuarios depende que en las próximas semanas o meses se activen en Snapchat para Web funciones principales de la interfaz. Otra información que debes saber es que Snapchat lanzó una serie de widgets. Estos están destinados a la pantalla de bloqueo para los iPhone que ya tienen el iOS 16. Con estos widgets se permitirá a los usuarios crear accesos directos para sus conversaciones. Posiblemente, para las personas con las que conversan más frecuentemente.

Es decir, que estos widgets funcionarán como atajos. Precisamente la app Snapchat tiene nuevos atajos que puedes usar desde la página de chat. De esta manera, se facilitará a los usuarios el acceso a los chats no leídos, chats de amigos o respuestas a historias. Con estos mismos se podrán mostrar fechas de cumpleaños o de conversaciones a las que no has respondido. Adicionalmente, el vocero dijo que pronto (si es que ya no lo están) los usuarios podrán usar las Etiquetas adhesivas para colocar en sus historias y Snaps.

