¿Te acuerdas de Snapchat? ahora tendrá una aplicación web

Por el año 2014, cuando Instagram aún no había lanzado las ‘stories’ se hizo famoso en Colombia Snapchat, una aplicación de mensajería instantánea que se diferenciaba de WhatsApp por el soporte multimedia que ofrecía. Se pueden compartir fotografías y videos cortos con otros amigos, además de chatear en tiempo real. Ahora, aunque ha perdido bastante fuerza en el país gracias a Instagram y TikTok, Snapchat ha anunciado una nueva versión de la app para escritorio.

La nueva aplicación web contará con las funciones clásicas de SnapChat como las fotografías instantáneas, el chat y las video llamadas. Entonces, desde Snapchat para web podrás iniciar sesión con la misma cuenta que utilizas en la versión para celulares; desde allí podrás hacer llamadas por video con tus amigos como Facebook o Meet. Este es el primer paso de la aplicación para llevar su servicio a otros dispositivos aparte de los teléfonos inteligentes.

Sin embargo, la nueva versión no llegará a todos los usuarios al tiempo. Snapchat anunció que por el momento llegará a los usuarios de Snapchat Plus que residan en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No obstante, argumentaron que en los próximos meses y dependiendo de su acogida, llegará a otras regiones del mundo. Además, Snap, la compañía matriz de Snapchat, decidió que la aplicación será compatible exclusivamente con Google Chrome, el navegador de Google. La compañía no ha mencionado si piensan expandirlo a Safari, Edge u otros navegadores.

Adicionalmente, en las funciones que tienen pensadas para un futuro para la versión web, Snapchat brindará un espacio para chatear y llamar al mismo tiempo con los lentes AR de Snap. No obstante, al mantener las opciones tradicionales para chatear y hacer llamadas, la aplicación llegará a competir con Discord y WhatsApp que también tienen versión de escritorio. Por último, se conoció que la versión de escritorio inicialmente no contará con anuncios, la fuente principal de ingresos de la app; con esto se espera que los usuarios leales regresen a la app.

“Siempre estamos buscando formas de conocer a nuestra comunidad donde están. Simplemente se sintió como algo que era una oportunidad desaprovechada”. Comentó en una entrevista Nathan Boyd, jefe de productos de mensajería de Snapchat.

Imagen: Snap