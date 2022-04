¿Por qué YouTube no es la mejor plataforma para escuchar música?

Creo que el único momento de mi vida en el que no tengo música es mientras duermo; debo tener una banda sonora para cada momento del día. En alguna ocasión vi una canción en YouTube que me llamó la atención, la escuché y me gustó; cuando fui a Spotify para guardarla en mis favoritos sentí que la canción era diferente, con más potencia, mucho más ‘nítida’.

La curiosidad me llevó a buscar en internet qué era lo que sucedía y entonces me di cuenta que escuchar música en YouTube no es una muy buena idea. Sí, la plataforma es una de las más utilizadas a nivel mundial, por supuesto cuenta con funciones excepcionales pero su foco principal son los video musicales, por lo que el audio pasa a un segundo plano.

Cuando una página web sube videos, audios o cualquier tipo de archivo, esta los comprime, lo mismo sucede con YouTube. La plataforma está diseñada para comprimir los archivos que se publican allí para reducir su tamaño, pero esto no es del todo bueno. Al comprimir un archivo de audio y video se pierden pequeños pero indispensables detalles del archivo.

Te puede interesar: Intention: la extensión que me ayudó a dejar de procrastinar en YouTube

Pero, este no es el único o principal inconveniente del servidor de música. Cerca del 2015 el sitio web empezó a aplicar un filtro en todos los videos que albergan allí, esto con el fin de frenar la ‘batalla de volumen’ que existe en la música contemporánea. Los artistas desarrollan piezas musicales que suenen fuerte sin dañar la mezcla. YouTube decidió interferir, estableciendo un volumen “razonable” para todas las canciones.

Quizás hay quienes no noten este tipo de detalles que se pierden pero haz el ejercicio. Esucha la canción que desees desde YouTube con tus audífonos, ahora, con el mismo volumen escucha la misma pista en Spotify, Apple Music o la plataforma de música de tu preferencia. Notarás que en la plataforma sonará con más fuerza, brillo y “mejor”.

¿Entonces en qué servidor suena bien la música? Todas las plataformas de streaming musical como Spotify, Apple Musica, SoundCloud, Deezer, etc. procuran mantener el sonido lo más real posible a como el artista subió su archivo. Es decir, no hay una sola que mantenga los valores reales de las canciones pero en estos servidores suenan mucho más ‘reales’ las canciones.

Imagen: Pixabay