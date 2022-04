Intention: la extensión que me ayudó a dejar de procrastinar en YouTube

¿Problemas para dejar de navegar en vez de trabajar? Intention es la herramienta para todo procastinador

Tengo problemas de atención graves. Antes de la pandemia ya era complicado cumplir con las más pequeñas tareas sin distraerme, pero los dos últimos años las cosas solo empeoraron. YouTube, en particular, se convirtió en el cómplice de muchas horas perdidas. Era fácil entrar y prometer ver tan solo un clip de cinco minutos de alguna Vtuber… para terminar perdiendo una hora completa de trabajo sin darme cuenta.

Hace poco, y por consejo de un amigo con problemas similares, instalé Intention, una extensión de Chrome hecha para dejes de perder el tiempo en páginas distractoras. Y la primera aclaración es que sé que existen muchas otras herramientas similares (y también que la extensión no es nueva). El objetivo aquí no es pretender que descubrí que el agua moja. Es, quizás, presentarte una opción si como yo sufres de problemas de atención.

Lo primero es que Intention es gratuita, así que comenzamos bien. No tienes que pagar nada y puedes acceder a todas sus funciones. Cuando la instalas en tu sesión se Chrome (aquí encuentras el enlace) tienes la posibilidad de configurarla para bloquear sitios específicos, con algunos recomendados obvios como por ejemplo Facebook, Reddit y, por supuesto, YouTube. Puedes incluso agregar sitios que suelas visitar a menudo para procrastinar como es Wikipedia, alguna página de juego o incluso otras redes sociales como Instagram o Twitter.

Lo que hace la extensión, y lo que me gusta de ella, es que entiende cómo funcionan los procastinadores. No es que no queramos trabajar, es que solemos olvidar qué estamos haciendo y una visita a YouTube se convierte en un viaje por la lista de recomendados; una duda en Wikipedia se transforma en un historial de búsquedas por horas y una visita a nuestro subreddit favorito termina en una tarde perdida. Intention lo que quiere no es restringirte el acceso, sino más bien recordarte ‘cuál es la intención de la visita’.

Por ejemplo, una de las cosas que noté después de utilizar la extensión era que había adquirido la costumbre de abrir pestañas de YouTube cuando mi mente se distraía. La ventana de bloqueo servía para recordarme esto y que, de inmediato regresara a lo que estaba haciendo.

Hay incluso un botón para cerrarla y, pero también puedes desbloquear la página por un momento o por ciertos periodos de tiempo. Este es un salvavidas enorme, porque una de las cosas más complicadas de procrastinar es que a menudo se pierde la noción de tiempo. Un descanso para ver un video de ‘5 minutos’ no es mayor problema… hasta que se convierten en dos horas.

Intention también entiende que hay momentos en los que necesitas usar un sitio. Por ejemplo, en mi trabajo necesito ingresar a YouTube para ver algún tráiler o insertar el adelanto de un juego. Hay una pestaña que se llama options y una opción que se llama Productive Sesssion que te permite desbloquear una página sin límite de tiempo. La cosa es que estas sesiones productivas siempre te muestran en una ventana el motivo que ingresaste. Y, de nuevo, para un procastinador como yo no hay nada mejor que un recordatorio de por qué ingresé al sitio en primer lugar. Este recordatorio se extiende cada vez que abres una nueva pestaña.

Por supuesto, hay maneras de evitar este bloqueo. Pero creo que esto es lo bueno de esta aplicación. A diferencia de los muros que puede poner un ingeniero en tu PC del trabajo, el objetivo de Intention no es evitar que ingreses a estos sitios, sino que abandones los hábitos más perjudiciales para tu productividad. Es una extensión que requiere de tu intención de cambiar y de ponerte límites de tiempo para descansar en medio del trabajo.

