El último día de YouTube Originals: la plataforma que perdió ante su competencia

Hasta el martes primero de marzo de 2022 vivió YouTube Originals: la versión paga de YouTube para consumir contenidos propios de la plataforma. Nacida en 2015 como YouTube RED, Originals intentó competir sin éxito contra la propuesta de Netflix y Amazon desde que salió al mercado. Ni siquiera en sus inicios, cuando ofrecía una suscripción por US$ 10 y algunos beneficios como el acceso gratuito a YouTube Music y a la extinta aplicación de Google Play Music, pues ya entonces muchos se cuestionaban si valía la pena pagar por un servicio que ya ofrecía un catálogo de contenidos lo suficientemente amplio y de forma «gratuita».

Los números comenzaron a hablar muy pronto, pues a tan solo un año de haber visto la luz, YouTube Originals solo había logrado convencer a un millón y medio de usuarios pagos. ¿La razón? Si bien la compañía aseguraba que el «aparente fracaso» se debía a que la nueva opción solo estaba disponible en EE.UU, Australia, México y Nueva Zelanda (y por ende, no podía intentar llegar a los más de mil millones de usuarios que entonces tenía YouTube), varias entrevistas en medios como el New York Times dejaron en el aire la sensación de que no importaba que la plataforma ofreciera una versión sin anuncios publicitarios y con cargas rápidas, la opción no era tan atractiva respecto a la experiencia que los usuarios habían tenido en una década sin necesidad de pagar por consumir contenidos en video.

Lo anterior terminó de ser evidente cuando la plataforma comenzó a cambiar de estrategia. En 2018, YouTube Originals comenzó a ofrecer la posibilidad de comprar capítulos individuales de sus series en algunos territorios, y luego permitió consumir algunos de sus programas premium de forma gratuita, pero con publicidad. Esto tal vez en un intento de demostrar a los escépticos que la plataforma podía crear contenidos interesantes por los que valía la pena meterse la mano al bolsillo. Pero no funcionó aunque, en efecto, los haya tenido.

Para la muestra está ‘Cobra Kai’: la serie que originalmente se estrenó en YouTube y que, después de que se anunciara su cancelación en ese servicio, fue comprada por Netflix, en donde ha sido tan exitosa que ya va a ajustar las cinco temporadas.

La muerte de YouTube Originals la anunció el director comercial de la compañía, Robert Kyncl, el pasado 18 enero. La decisión sorprendió a pocos teniendo en cuenta que, desde hace cuatro años, esta versión de la plataforma había comenzado a vender sus producciones propias a otras compañías como a Showtime y Starz.

Además de ‘Cobra Kai’, Originals, que desde hoy pasa a la historia, estuvo detrás de producciones como ‘Wayne’, ‘Origin’, ‘Single by 30’ y el documental ‘Coachella: 20 Years in the Desert’.

