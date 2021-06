Las aplicaciones de Oculus ahora tendrán publicidad

Los Oculus Quest, dispositivo de realidad virtual de Facebook, no están disponibles de manera oficial en Colombia, pero algunos han logrado obtenerlos y entrar al mundo de los videojuegos de esta plataforma. Pronto estos usuarios empezarán a ver publicidad en las aplicaciones anunció la empresa a través de una publicación en su blog.

Facebook anunció que va a hacer pruebas de publicidad en ‘Blaston’ y otras dos aplicaciones para conocer la retroalimentación de los usuarios e incorporarla como una forma de hacer a la plataforma de realidad virtual autosustentable. Teniendo en cuenta que a publicidad digital es la principal fuente de ingreso de la empresa, ya se había demorado en incorporarlo en el Oculus Quest.

La empresa ya había puesto publicidad en la aplicación móvil del Oculus el mes pasado, de acuerdo con el portal The Verge, y se supone que usa solo datos recogidos por el dispositivo para la publicidad en este. «Una vez tengamos más opiniones de los desarrolladores y de la comunidad, podremos dar más detalles de cómo se extenderá esta estrategia a través de todo el ecosistema del oculus», señaló Facebook.

Por supuesto, la privacidad es uno de los problemas que muchos verán, de acuerdo con Facebook, información como datos obtenidos por las cámaras, estatura y peso de la aplicación de Fitness no serán usadas y no saldrán del Oculus; también resaltó que no tiene intenciones de usar las grabaciones de o datos de ubicación y movimiento para la publicidad.

Todo parece estar en una temprana etapa de desarrollo y el mismo Facebook asegura que irá haciendo varias pruebas y escuchando las recomendaciones y reacciones de la comunidad para encontrar la mejor manera de mostrar publicidad sin arruinar la experiencia. «Esta es una forma de crear una plataforma autosustentable y, a la vez, ayudar a varios modelos de negocio para desarrollar nuevas audiencias. También nos ayudará a hacer la realidad virtual y realidad aumentada mucho más accesible a más gente», señala la publicación de Oculus.

¿Estás de acuerdo con que Oculus ahora tenga publicidad?

Imagen: Oculus.