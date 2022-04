Gracias, pero no: A Donald Trump no le interesa volver a Twitter

Era 6 de enero de 2021 cuando Donald Trump les dijo a, por lo menos, 10.000 de sus simpatizantes que se reunieron en el Monumento a Washington el mismo día en que el Congreso certificaba la victoria del presidente Joe Biden. La cita se había logrado concretar gracias a las publicaciones que había hecho el magnate a través de varias plataformas. Una de ellas, Twitter.

Dicha movilización, que dejó un saldo de cinco personas muertas y más de 700 detenidos, le costó al ex mandatario acusaciones por “incitación a la insurrección” y también la suspensión indefinida en su cuenta de Twitter desde el 8 de enero (la cual contaba con 89 millones de seguidores), por haber sido esta una de las redes sociales por donde, además de promover la toma del Capitolio en cuatro oportunidades, se encargó de difundir información falsa sobre el supuesto robo de los comicios presidenciales con la etiqueta #StopTheSteal.

El veto de Trump se mantiene hasta la fecha. Sin embargo, con la llegada de Elon Musk a Twitter y su discurso sobre su apuesta total a la libertad de expresión dentro de la red social, ya que esta «es la base de una democracia que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad», algunos republicanos vieron con ilusión el posible regreso a la plataforma del expresidente.

Trump manifestó su apoyo a Elon Musk, a quien se refirió como un «buen hombre que mejorará Twitter con su compra», no obstante, en entrevista con Fox News aseguró que, aunque se le quite la restricción de la aplicación, no tiene pensado regresar a ella, pues «Twitter cuenta con bots y cuentas falsas». «Me quedaré en Truth», puntualizó el ex gobernante haciendo referencia a Truth Social: la red social que fundó Donald Trump para hacerle frente a su expulsión de Twitter y que ha sido comparada tanto con esa plataforma, como con Facebook y YouTube.

Imágenes: Archivo