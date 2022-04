¿Qué cambios promete Elon Musk ahora que es dueño de Twitter?

Sin duda el día de hoy será uno de los más importantes en el mundo de la tecnología y las redes sociales, luego de que se confirmara que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, comprara Twitter. La transacción se realizó por 44mil millones de dólares convirtiendo al multimillonario en el único dueño de la red social, cosa que preocupa a bastantes personas.

La pregunta que se hacen muchos es y ¿ahora qué? Aunque no podemos estar totalmente seguros del rumbo que tomará la plataforma, podemos hacernos a una idea. Por medio de su cuenta personal de Twitter el magnate expresó en muchas ocasiones su deseo en adquirir la red social; en cada trino argumentaba lo mismo: el derecho a la libre expresión.

Musk, por medio de una carta en su Twitter afirmaba que «La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa. y la comunidad de usuarios para desbloquearlo.»

Y sí, ahora Twitter es una empresa privada; Elon Musk puede tomar las decisiones que desee solo, la única manera de que la plataforma prospere, según el multimillonario. También, hace un par de semanas argumentó que era la mejor manera: “desde que hice mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada”.

Incluso, cuando Musk tan solo tenía el 9.2% de las acciones, trinó acerca de un botón de edición, ese mismo día la red social anunció que estaban trabajando en ello; y no, no fue por el trino de Musk pero el proyecto del botón no lo conocíamos hasta su tweet. Por los mismos días sugirió agregar Dogecoin como opción de pago, en los últimos días se conoció que Twitter estaba probando un proyecto para el implemento de criptomonedas. Finalmente propuso eliminar los anuncios de Twitter Blue, además de reducir sus costos de suscripción, pero de ello no se ha hablado.

Después de la compra, el ahora dueño de Twitter tuiteó que espera que incluso sus “peores detractores” permanezcan en Twitter ahora que está en su poder porque “eso es lo que significa la libertad de expresión”. Sumado a esto, Elon Musk anunció que lo primero que hará ahora que es dueño de la red social es eliminar a todos los bots de la plataforma, los cuales provienen primeramente de Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Lo que sí es cierto es que las acciones de Twitter subieron luego de que se conociera la noticia de la compra. Sin embargo, según The Verge, el plan de Musk para financiar la compra incluían 25,500 millones de dólares en préstamos y 21.000 millones dólares en capital personal. Los analistas consideran que los préstamos pueden costarle a Twitter hasta mil millones de dólares anuales, maso menos, el 20% de las ganancias.

