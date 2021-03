Google reducirá la comisión a desarrolladores en Google Play

Google anunció esta semana que reducirá la comisión que cobra a sus desarrolladores por las apps en la Google Play, al menos en el primer millón de dólares que generen cada año. De acuerdo con el anuncio, la modificación cambiará el 30% que hoy cobra a los desarrolladores por un 15% a partir del próximo 1 de julio. Google asegura que un 90% de los desarrolladores en su tienda que “venden bienes digitales o servicios” verán una reducción del 50%.

Google parece estar siguiendo los pasos de Apple. Hace unos meses la compañía de Cupertino anunció medidas similares con el objetivo de reducir las críticas hacia su tienda. Su programa para negocios sin embargo tiene una diferencia crítica: una vez que el desarrollador supere el millón de dólares es sacado del programa, sin considerar que el rendimiento en ventas a futuro sea diferente.

Esto hace que, a largo plazo, el programa de Google sea mejor para los pequeños desarrolladores en Google Play. La razón está en que permitirá que aquellas apps que pueden ver fluctuaciones importantes en sus ingresos cada año se verán beneficiadas, así como sus desarrolladores ya que el primer millón de dólares, siempre, solo contará con un 15% de comisión. Es una determinación que afectará poco a las apps multimillonarias, pero puede ser fundamental para las compañías de software que rara vez superan esta meta.

Es una decisión que busca aplacar su relación con desarrolladores y con diferentes entidades de control. Uno de los elementos que llamaron la atención el año anterior durante la sesión anti monopolio a la que fueron citados los líderes más importantes de la tecnología, fue la atención que se prestó a la comisión que estas compañías cobran a los desarrolladores de apps en sus tiendas. Para muchos, esta decisión creaba un monopolio de Apps, en el que compañías como Google y Apple ofrecían espacios que ponían en desventaja a los pequeños desarrolladores..

En términos reales, son pocos los desarrolladores que no verán muchos cambios más reciente de Google. La compañía afirmó que hoy tan solo un tres por cierto de los desarrolladores en Google Play cobran por descargar las apps o por compras dentro de las mismas. Dentro de este mismo grupo, solo un 1% presenta ganancias que superan más del millón de dólares anual.

¿Significa esto que Epic podría hacer que su juego ‘Fortnite’ regrese a la tienda? Por supuesto que no. La razón está que a los ojos de la compañía de videojuegos las acciones más recientes no solucionan el ‘problema’ de raíz. Tim Sweeney, fundador de Epic Games comentó a través de Twitter que “Es aterrador para la industria de la tecnología ver a Google y Apple alineando sus políticas monopolísticas casi al mismo tiempo. En un mercado de aplicaciones gratuitas, las tarifas serían mucho más bajas para todos debido a la competencia y no estarían sujetas a sus tácticas de divide y vencerás”.

It’s scary for the tech industry to that see Google and Apple aligning their monopolistic policies in near lock-step. In a free app market, rates would be much lower for all due to competition, and not subject to their divide-and-conquer tactics.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 16, 2021