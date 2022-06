El modo karaoke llegó a Spotify (y hasta te califica)

Algunos usuarios de Spotify fueron elegidos para comenzar a utilizar el modo Karaoke de la plataforma. Según los reportes que hacen referencia a la nueva característica que desde esta semana inició pruebas, la función permite que los clientes de la aplicación puedan, además de leer las letras de las canciones, cantarlas y recibir una puntuación que evalúa su interpretación.

Para saber si fuiste uno de los usuarios que pueden comenzar a probar la opción de Karaoke, debes dirigirte a la tienda de aplicaciones de iOS o de Google Play y comprobar que tienes la última versión de Spotify instalada. En caso de ser así, tendrás que ingresar a la app, reproducir una canción y desplegar el apartado de «Letras». Una vez hayas realizado este paso, deberás ubicar en la parte superior derecha una opción llamada «Cantar» que está acompañada por icono de micrófono y seleccionarla.

Si eres nuevo/a en Spotify, puedes acceder al catálogo de «Letras» en la aplicación móvil, basta con que te dirijas al modo «vista en reproducción» y deslizar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba. En la versión web, por su parte, «Letras» se encuentra al lado del reproductor, justo en el módulo donde se encuentra el volumen. Esta función también te permite compartir tus fragmentos favoritos en tus redes sociales.

why i didn’t know that there is a karaoke thing on spotify ?? pic.twitter.com/vB7j4bckQj

— a (@xenomorphboi) June 26, 2022