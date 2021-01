Desarrolladores no quieren las nuevas reglas de Apple

Apple lanzó hace unas semanas de manera oficial las etiquetas de privacidad. De este modo, los usuarios podrán saber qué y cómo usan los datos que recolectan las aplicaciones desde la App Store. Esta es, posiblemente, una de las razones por las que has visto menos actualizaciones en los últimos días, pues para poder subirla para descarga, los desarrolladores necesitan llenar y publicar esta información y hasta ahora muchos de ellos son resilientes a compartir esta información.

Los desarrolladores buscarían evitar las nuevas reglas de Apple

Inicialmente, la información compartida por los desarrolladores servirá para que los usuarios identifiquen que datos están compartiendo con las aplicaciones y cómo estos son usados. Pero, en un tiempo, les permitirá decidir si quieren aceptar o no que estos sean recolectados y una funcionalidad de Apple dejaría simplemente no demos permiso.

El principal problema es que muchas aplicaciones hacen seguimiento de nuestros hábitos para compartir con las plataformas de publicidad y, de este modo, tener anuncios personalizados; esto representa su principal ingreso económico. Pero al negar los permisos, también bloquearíamos el seguimiento que hacen las aplicaciones. Motivo por el cual, muchos desarrolladores están buscando puertas traseras y otras herramientas –no tan éticas– para seguir haciéndolo. Incluso cuando esto podría significar ser vetados de las tiendas.

«El impacto de estos cambios son prácticamente imposibles de predecir», le aseguró a el portal ArsTechnica un desarrollador de juegos para dispositivos móviles. El director de Políticas de Aplicaciones de otra empresa dijo que «las empresas y agencias aún no tienen una idea de la magnitud de estos cambios y sus implicaciones».

El problema de las puertas traseras y otras herramientas de seguimiento es que son mucho más invasivas que las que se usan hoy en día. ¿Pondrán en riesgo pertenecer a una de las tiendas más importantes por seguir teniendo sus ingresos?

Google y su silencio en actualizaciones

Otro tema que ha llamado la atención es que Google lleva semanas sin hacer actualizaciones es iOS. Aunque la baja de estas parece ser general, rumores indican que la empresa no quiere o aún no está lista para compartir con exactitud qué datos recopila y cómo estos son usados de una manera que el usuario pueda entender, señala el portal 9 to 5 Mac.

¿Cuánto tiempo podrá Google evitar compartir esta información?

