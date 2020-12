Apple te muestra cómo las apps usan tus datos

¿Quieres saber cómo las aplicaciones usan la información que recolectan o qué hacen con esta? Pronto podrás hacerlo. Apple ahora les exige a los desarrolladores que compartan esta información cuando hacen la actualización o suben una app a las App Store.

De acuerdo con el portal Zdnet, los usuarios podremos ver la información dentro de tienda de aplicaciones. Solo será necesario abrirla, buscar la app y deslizar hasta la parte inferior donde sale ‘Privacidad’, al tocar la opción nos llevará a una nueva ventana donde podremos leer estos datos.

Este es un cambio que deberían tener los usuarios que tengan su iPhone actualizado en la última versión del sistema operativo. Sin embargo, teniendo en cuenta que es una nueva funcionalidad es probable que aún no la tengas y se demore unas semanas en llegar (en mi caso, aún no me aparece la opción).

Este será un paso obligatorio para que los desarrolladores puedan tener sus aplicaciones en la App Store. Esto también te permitirá identificar que permisos debería pedir una aplicación cuando la instalas y, potencialmente, ayudarte a identificar apps con códigos maliciosos o clones de originales.

Imagen: Adrienn (Vía Pexels).