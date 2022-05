Cómo evadir el «En línea» y «escribiendo» en WhatsApp

Una de las ventajas con las que cuenta WhatsApp, son sus múltiples funciones para ocultarnos de nuestros contactos. Entre las opciones encontramos el ocultar la hora de “última vez”, que la foto de perfil sea visible solo para algunos cuantos o para ninguno; incluso, conocimos que la aplicación se encuentra desarrollando una función que posibilita el salir de un grupo sin avisar a los integrantes de este.

Sin embargo, hay una característica de la app que avisa a los demás que estamos dentro, se trata del “en línea”, el cual aparece una vez ingresemos a WhatsApp. Por otro lado, encontramos el “escribiendo” que es aún más invasivo, pues le cuenta a una persona que estamos dentro de su chat. Si tú eres de esas personas que prefiere pasar desapercibida, te contamos sobre algunas sencillas formas de evadir estas dos opciones.

Lamentablemente, hasta el momento, WhatsApp no cuenta con una opción que nos permita ocultar el “escribiendo” y “en línea”. Para ello, debemos recurrir a otros aliados bastante útiles; no te preocupes, no requiere la instalación de otras aplicaciones.

Asistente de Google

Una de las múltiples soluciones que nos brinda esta herramienta de Google, es el pasar desapercibidos cuando queremos escribir un mensaje. Para ello, bastará con activar el asistente y decirle “envía un mensaje de WhatsApp a…” seguido del nombre del contacto al que quieres escribir. Una vez el asistente encuentre al contacto, te pedirá que dictes el mensaje que deseas enviar. Ahora el mensaje será enviado y la otra persona ni se enterará cuándo entraste a su chat.

Te puede interesar: Sal de los grupos de WhatsApp sin remordimientos

Copia y pega el texto

Si bien esta opción si muestra cuando estás en línea y escribiendo, puede ser útil cuando deseas escribir un mensaje muy extenso. Suele pasar que, cuando quieres enviar un párrafo muy largo, la otra persona ve por un tiempo prolongado que estás escribiendo; si no quieres generar expectativas, lo más viable es que escribas lo que deseas decir en otra aplicación como Google Keep, copiar el mensaje y pegarlo en el chat cuando ya desees enviarlo. De esta manera, no sabrás que tardaste un buen rato escribiendo.

Modo avión

Todos los celulares cuentan con esta opción, con la que el teléfono dejará de tener cualquier tipo de conexión. Esta es otra de las funciones que puede ser nuestra mejor aliada para pasar desapercibido. Una vez pongas el teléfono en modo avión, podrás entrar a todos los chats que desees, escribir el mensaje de respuesta y al terminar, solo debes desactivar el modo avión y volver a activar la conexión a internet.

Imagen: Montaje ENTER