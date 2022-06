Cómo crear tu agrupación musical ideal con la nueva función de Spotify

Spotify lanzó de forma limitada una nueva función que busca que los usuarios «compongan» su cartel de música ideal. La herramienta, llamada «Supergrouper», permite que los melómanos escojan combinaciones de hasta cinco de sus artistas favoritos para que la aplicación arroje una lista de reproducción personalizada de ese nuevo «súper grupo». De acuerdo a la plataforma, los usuarios podrán nombrar como prefieran dichos conjuntos y compartir las ‘playlists’ resultantes en redes sociales.

Es importante aclarar que la función no combinará todos los contenidos de los artistas, ni hará remixes entre ellos. Los usuarios que utilicen la nueva herramienta, obtendrán una lista de reproducción curada y también una tarjeta virtual de Spotify. Esta incluye la identidad de su nuevo «súper grupo» y puede ser compartida con amigos y seguidores, quienes a su vez podrán acceder a las nuevas ‘playlists’.

It’s time to build the band of your dreams 🤩 https://t.co/LFyE5xPXEX #supergrouper pic.twitter.com/2BBdMcDMJ3

— Spotify (@Spotify) June 28, 2022