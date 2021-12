Instagram Playback: así es como puedes ver tus mejores historias del 2021

Es el momento del año en el que las compañías tecnológicas deciden hacer sus resúmenes de lo mejor del año, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube y Google han sacado sus mejores listados con lo más escuchado, visto y buscado del 2021, pero no son las únicas plataformas que lo han hecho. Instagram se ha unido al club y lanzó Playback: un compilado para que puedas ver cuáles fueron las 10 historias que subiste a la red social que mejor recogen lo que fue el 2021 para ti. ¿Cómo activarlas?

Desde inicios de la semana la red social de Meta comenzó a activar gradualmente la función de recordar los 10 momentos más destacados de sus usuarios, por lo que la herramienta no llegó al mismo tiempo para todos los usuarios. Sin embargo, desde este instante el compilado está disponible para cualquiera que tengan una cuenta en Instagram.

Si cuando abres la aplicación no te aparece de forma automática la opción de ver los momentos que, de forma aleatoria, la red seleccionó para resumir tu 2021, debes dirigirte a tu tienda de aplicaciones para que descargues la actualización más reciente de la plataforma para que puedas activar Instagram Playback.

🎉🥇 2021 = a year to play back again and again for American gymnast @sunisalee_, an 18-year-old Olympic gold medalist.

Today, we’re launching “Playback,” a Stories tool to help you look back at your highlights from this year. ✨⭐️✨#IGPlaybackhttps://t.co/sKALh10nAH pic.twitter.com/f6ZaTYRDr7

— Instagram (@instagram) December 10, 2021