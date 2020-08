Chrome promete ser más rápido con esta actualización

La actualización del navegador de Google, Chrome 85, ya está disponible, anuncio la empresa a través de su blog. Esta promete reducir el uso de la CPU del computador y en los celulares Android usar mejor la RAM. Te contamos algunos de los cambios y mejoras que llegan.

Una de las principales funcionalidades será el manejo de pestañas abiertas. De este modo, Google asegura que las pestañas que no estés usando, pero tengas abiertas, consumirán un máximo de 1 % de la CPU cuando han estado inactivas por más de cinco minutos. Por su parte, en los celulares, Chrome ahora funcionará en 64-bit, lo que le permitirá al navegador aprovechar mejor la RAM, especialmente en celulares de gama alta y permitirá que funcione más rápido, explica el portal How to Geek.

Chrome también tendrá la oportunidad de agrupar pestañas y darles un nombre o etiqueta. Por ejemplo, ‘trabajo’ o ‘las cosas que hago en lugar de trabajar’. Además, al pasar el mouse o tocarlas mostrará una previsualización del sitio web y rellenar formularios que estén en PDF y después descargarlos o enviarlos. Ahora se podrá cerrar la pestaña cuando se está leyendo un texto largo en PDF, al abrirla de nuevo, mostrará automáticamente la última página leída.

Además, tiene nuevas funcionalidades de seguridad y privacidad, al igual que controles para que los usuarios den permisos generales y a sitios web específicos. Las actualizaciones se harán de manera gradual.

Imagen: Geralt (Vía Pixabay).