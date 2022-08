Así puedes descargar libros desde la «Biblioteca secreta» de Telegram

Navegando por Twitter, me encontré con un trino que me ayudará a ahorrar un poco de dinero. “Holaaaa vengo a recordar que si en Telegram buscáis “Biblioteca secreta” y ponéis en el chat que sale el título del libro que queréis un bot os manda el libro en pdf para descargar gratis que leer siempre en físico es precioso pero muy caro un beso”. Se leía en el tweet que posteriormente fue eliminado.

Por supuesto que fui a Telegram a comprobarlo. Al buscar “Biblioteca secreta” en la plataforma me encontré con varios chats con el mismo nombre seguido de un número entre paréntesis. Supe cuáles eran los correctos porque debajo también están clasificados como ‘bot’. Entre al “30”, le di ‘iniciar’, hice todo el procedimiento, pero después de poner el nombre del libro seguía enviando el mismo mensaje del principio: “bot con la función de dar a descargar pdf”.

Ingresé al “(116)” , apenas inicié el procedimiento, el bot me informó que podía buscar por autor, título o serie y él me mostraría unas sugerencias a cambio. Busqué “El libro vacío” y me mostró el libro que necesitaba con los botones ‘Información’, ‘leer online’, ‘Epub’, ‘Mobi’. En información pude ver el nombre de la autora, el año y demás datos relevantes del libro. En Leer online, me llevó a una página donde, efectivamente podía leerlo en línea. En Epub, me envió el libro en formato Epub para leer desde cualquier dispositivo, lo mismo que en Mobi.

Te puede interesar: Así son los emojis animados que llegarán a Telegram

Es verdad, sí existen “Bibliotecas secretas” en Telegram, pero lo que no es verdad es el formato en el que se pueden descargar los libros. Lastimosamente no cuenta con la posibilidad de descargar en PDF, al menos no en las que probé. Pero, si tú no cuentas con una Kindle o programa que permita archivos Epub, existen dos opciones de leerlo.

Cómo leer archivos Epub

Existen algunos programas o aplicaciones que puedes instalar en tus dispositivos, puedes encontrarlas en las tiendas de aplicaciones. Yo prefiero la extensión de Chrome Epub reader. Su funcionamiento es bastante intuitivo. Una vez hayas instalado la extensión, ingresas a ella y te lleva a una página nueva, en el costado superior izquierdo verás un menú de opciones desde donde podrás subir el archivo que deseas leer. Y si definitivamente quieres leer en formato PDF puedes recurrir a los convertidores en línea para pasar del formato Epub a PDF.

Imagen: Unsplash