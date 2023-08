Apple Music ‘se copia’ de una función de Spotify que seguramente te gustará

Es bastante común encontrar que las compañías que compiten entre sí, copian sus funciones y algunos nuevos proyectos. Tal es el caso de Apple Music, la cual está empezando a recibir una útil opción que ya estaba disponible en otros servicios de streaming musical como Spotify. Eso sí, Apple siempre le da un toque diferente a sus funciones.

La compañía lanzó silenciosamente la nueva función a la que denominaron “Discovery Station”, y está diseñada para que puedas descubrir nuevas canciones y nuevos artistas. Esta nueva opción funciona como una estación de radio que estará personalizada pensando en ti.

A diferencia de Spotify, Apple Music no se basará exclusivamente en las recomendaciones algorítmicas, es decir, las recomendaciones no estarán precisamente basadas en tus gustos musicales. De acuerdo con un portavoz de la compañía, ‘Discovery Station’ solo se encargará de reproducir música que está dentro del catálogo de la app y que tú no has escuchado antes.

Así, el servicio incluirá artistas familiares, pero también artistas potencialmente desconocidos que probablemente te pueden gustar. Además, teniendo en cuenta que el plan inicial es ayudarte a descubrir nuevas canciones y artistas, el servicio de streaming no reproducirá una misma canción dos veces. La app solo se encargará de reproducir continuamente la playlist hasta que tú te detengas o decidas guardar una de las canciones.

Eso sí, el hecho de que Apple Music no se base exclusivamente en el algoritmo, sí que se basará en tu actividad para determinar los artistas y canciones que pueden ser de tu agrado. Lo cierto es que la función de ‘Discovery Station’ ya está disponible en todo el mundo, por lo que, si eres suscriptor, puedes empezar a disfrutar de esta nueva estación de radio diseñada para ti. La compañía asegura que esta nueva función seguirá mejorando con el paso del tiempo.

