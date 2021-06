Aplicaciones de Google están fallando, así puedes arreglarlo

Una nueva actualización llegó a Android de la aplicación de Google y según reportes en redes sociales y otros sitios web, la aplicación está fallando para algunos usuarios. Aquí te contamos cómo arreglarlo.

De acuerdo con diferentes usuarios, después de la actualización lanzada hoy (21 de junio) la aplicación se cierra al abrirla y borrar la aplicación y volverla a instalar no es la solución. Pero el problema no parece ser general, actualizamos la app a la versión version 12.23.16.23 en un Samsung, Vivo y Realme y en todos siguió funcionando perfectamente. Por su parte, 9 to 5 Google asegura que el problema también se está dando en otras aplicaciones de Google como Gmail y Google Assistant.

Hi Maciej, sorry to know that you are experiencing an issue with your device. It’s important that we get this sorted. Could you try a soft reboot by holding down the power button for 30 seconds and see if it works fine? Let us know if that helps. ^Adam

