Apple integrará pantallas táctiles OLED a sus próximas MacBook Pro y Air

La espera para ver pantallas táctiles en los MacBook de Apple podría estar llegando a su fin, según informes recientes de fuentes confiables. Aunque los rumores sobre la introducción de pantallas táctiles en los MacBook no son nuevos, la información más reciente sugiere que Apple planea dar un giro significativo a sus dispositivos en 2026 o 2027.

La filtración proviene de @Tech_Reve, conocido por su precisión en temas relacionados con Apple, quien reveló que la compañía de Cupertino está trabajando en dos modelos de MacBook OLED que contarán con pantallas táctiles. Estos modelos incluirían el MacBook Pro y el MacBook Air, ambos disponibles en diferentes tamaños de pantalla. Se espera que el modelo «Pro» esté disponible en variantes de 14,2 y 16,2 pulgadas, mientras que el modelo «Air» ofrecerá opciones de 13,6 y 15,3 pulgadas.

1. Apple is expected to introduce a display-integrated touchscreen technology in the OLED MacBook anticipated to be released in 2026–2027.

2. The OLED MacBook Pro, expected to be released in 14.2-inch and… pic.twitter.com/rCq7XknIqq

— Revegnus (@Tech_Reve) November 20, 2023