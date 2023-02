Ahora, las parejas a distancia se podrán besar con este nuevo dispositivo

Aunque existen algunas aplicaciones para que las parejas a distancia se sientan más cera, uno de los retos más grandes de estas relaciones, es la imposibilidad de mantener contacto físico por obvias razones. Una universidad de la provincia de Jiangsu, en el este de China, presentó un nuevo dispositivo que permite el beso entre parejas que se encuentran a cientos de kilómetros.

El dispositivo cuenta con un módulo de silicona en forma de boca que cuenta con varios sensores de presión. Entonces, los amantes solo deberán besar al dispositivo, como si fuera su pareja, quien, al otro lado, podrá sentir la presión, la temperatura y el movimiento de los labios del otro usuario.

Para poder comunicarse a largas distancias, el dispositivo, del cual aún desconocemoe el nombre, se puede conectar al teléfono vía Bluetooth, tal y como lo explican nuestros colegas de Global Times. Posteriormente, los usuarios deberán descarga una aplicación que funciona directamente con el dispositivo. Una vez hayan instalado el dispositivo vía bluetooth y hayan configurado la app, deberán conectarse por medio de esa plataforma y listo. Ahora, solo tendrán que iniciar una videollamada y podrán besarse en la distancia.

El creador del gadget es Jiang Zhongli, graduado del Instituto Profesional de Tecnología Mecatrónica de Changzhou. Zhongli contó a los medios chinos que este aparato nació de una necesidad real: «En la universidad, mantenía una relación a distancia con mi novia, así que sólo contactábamos por teléfono. Ahí es donde se originó la inspiración de este dispositivo».

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the «mouth» on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023