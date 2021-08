El Women Economic Forum hablará de las mujeres en STEM

El Women Economic Forum Caribbean 2021 tendrá como eje central el rol de la mujer del Caribe en la economía, ciencia, política pública, innovación, tecnología, sostenibilidad, salud y bienestar. Entre los temas principales se hablará del emprendimiento en temas STEM.

El foro que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de agosto y se realizará de manera virtual, es una iniciativa liderada por la organización Women in Business, en alianza con la Presidenta Global de All Ladies League (ALL), Harbeen Arora, y del Women Economic Forum (WEF). El evento espera contar con unos 30.000 participantes durante los 4 días de agenda académica, en los cuales podrán acceder a conocimientos, experiencias y redes de conexión.

Yanire Brana, presidente de MET Community, una de las asociaciones aliadas del Foro, resalta que “las personas y entidades que trabajamos para apoyar a las mujeres emprendedoras sabemos que la única forma de lograr una verdadera recuperación económica es generando oportunidades laborales, tanto para hombres como para mujeres”.

El foro trabajará sobre diferentes temáticas como: liderazgo y competitividad, empoderamiento y bienestar femenino, educación y ciencia, economía sostenible, e innovación y tecnología, donde se hablará especialmente del protagonismo de las mujeres en temas STEM.

El emprendimiento en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), que en los últimos años se ha convertido en un instrumento clave para la competitividad de la región.

Ante la creciente demanda de innovación tecnológica y una digitalización acelerada del mundo, los emprendimientos y desarrollos tecnológicos encaminados en estas temáticas se convierten en pilares de las economías. Y allí las mujeres están ganando protagonismo.

Según un estudio del BID Lab, Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, las emprendedoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) están creciendo en América Latina y el Caribe (ALC). Un 54% de ellas ha levantado capital de inversores ángeles o capital emprendedor (venture capital) y casi un 80% planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos cinco años.

En nuestro país, solo el 30% de las personas que optan por carreras en temas STEM son mujeres. De ellas solo una de cada 10 se gradúa. Adicionalmente, las mujeres que deciden emprender en estas áreas parecen tener menos probabilidad de prosperar. Según un estudio de Mastercard y Endeavor, entre el 2010 y el 2020, solo el 43 % de los emprendimientos fundados en el sector tecnológico con mujeres como líderes o con al menos una mujer entre sus fundadores ha obtenido capital.

Por eso ‘‘Cómo lograr que las mujeres incursionen en los programas STEM’ es una de las masterclass que cobran mayor relevancia dentro del Foro. Las inscripciones para participar aún están abiertas, los interesados pueden ingresar a este enlace.

Imagen de Pikisuperstar en Freepik