Claves para crear una startup y no morir en el intento

Startup es la palabra de moda. Todos los emprendedores digitales quieren crear una empresa emergente de rápido crecimiento. ¿Pero qué tan fácil es construir una?

La transformación digital en el mundo ha venido de la mano de la aparición de las startups y estas, así mismo, han surgido de las necesidades digitales de la actualidad. Cada día se crean nuevas empresas que tienen un rápido crecimiento y aportan al fortalecimiento del ecosistema digital de la región.

En nuestro país la superapp Rappi se convirtió en el primer unicornio colombiano y seguramente no será el único. Las startups están encontrando los recursos y los caminos para conquistar los mercados, brindando soluciones a los problemas del día a día de las personas. Las políticas gubernamentales, las redes de emprendedores, los fondos de inversión están fortaleciendo el ecosistema.

Pero ¿Es fácil crear una startup? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Qué cosas debo evitar hacer?

Vamos a darte una pequeña guía de cinco claves para que emprendas una startup y no mueras en el intento.

Busca una idea que genere un impacto positivo en las personas.

Encontrar una solución a un problema, mejorar una solución que no es la ideal o crear algo completamente nuevo que cambie la vida de las personas debería ser tu misión.

Las ideas están en todos lados y seguramente día a día enfrentas retos que requieren una solución. Así que observa con cuidado y presta mucha atención porque tu idea de negocio puede salir de donde menos imaginas.

Pero ojo, una buena idea sin una excelente ejecución no lleva a nada.

También te puede interesar: ¿Estás listo para trabajar en una startup?

Valida tu negocio en una etapa temprana

Es la mejor manera de evitar perder dinero en un futuro. Escucha a tu mercado. Antes de hacer grandes inversiones prueba tu producto, valídalo ante tus clientes e identifica lo que funciona y lo que no. Este es el mejor momento para cometer errores y aprender de ellos para hacer correcciones.

El objetivo en esta etapa es conseguir un MVP (producto mínimo viable).

Busca apoyo de personas experimentadas

Las redes de emprendedores, los programas de mentorías, los laboratorios de innovación, los espacios de networking, los programas gubernamentales. Hay muchas posibilidades para encontrar asesoría, capacitación y mentorías de personas experimentadas.

No pierdas la oportunidad de mostrar tus ideas, pedir retroalimentación y dejarte guiar por las personas que seguramente ya conocen el camino por recorrer.

No le tengas miedo a las aceleradoras o inversionistas. Su objetivo, al igual que el tuyo, es que tu proyecto salga adelante y tenga éxito, porque representará un beneficio tanto para ti como para ellos.

Capacítate en tecnología

Puedes tener una idea maravillosa y seguramente buscarás a una mente maestra que te ayude a ejecutarla. Pero lo cierto es que si no sabes lo mínimo sobre la base tecnológica de tu proyecto, seguramente fracasarás en el camino. El mundo se ha digitalizado, las tareas del día a día están cada vez más involucradas con lo digital así que si no aprovechas estas oportunidades quizás no logres llegar muy lejos.

Hay miles de opciones para capacitarte, no pierdas el tiempo y comienza ya.

Construye un equipo de trabajo sólido

El capital humano es el capital más importante de cualquier proyecto. Asegúrate de contar con un equipo con el que no solamente te relaciones bien, sino en el que confíes plenamente.

El camino de un emprendimiento no es fácil. Como startup enfrentarán muchos retos y vivirán momentos de adrenalina y de toma rápida de decisiones. Por eso deberías seleccionar personas capacitadas que puedan adaptarse a las situaciones más complejas. Que estén dispuestas a aprender y compartir sus conocimientos.

Finalmente arriésgate. No esperes más y da el salto a ese emprendimiento que quieres empezar y no te has animado. Nunca hay un momento ideal para comenzar una startup, pero el aplazarlo tampoco te llevará a nada. Atrévete a soñar, capacítate, prepárate, escucha, aprende y ahora: crea tu startup.

Imagen de creativeart en Freepik