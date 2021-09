Emprendedores digitales ¿Cómo les fue en la era Abudinen?

Karen Abudinen sale del Min TIC en medio de una inmensa polémica. Una de las banderas de su gestión fue el apoyo a los emprendedores digitales ¿cuáles fueron sus aportes en este aspecto?

A raíz de la pandemia millones de personas en el mundo perdieron sus empleos y las economías locales sufrieron un fuerte impacto. El emprendimiento y en especial, el emprendimiento en temas digitales surgió como un camino a la recuperación económica y la innovación.

En nuestro país según cifras del Registro Único Empresarial y Social (Rues), que recoge información de las 57 Cámaras de Comercio, durante el primer trimestre de este año se crearon 96.431 empresas, 9.3% más que en el mismo periodo de 2020. Y de acuerdo a la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, el e-commerce tuvo un crecimiento en ventas del 54.9% y logró sobrepasar los $9.95 billones durante abril, mayo y junio de este año.

Pero la realidad de los emprendimientos es que tienen una tasa de supervivencia muy baja. En el caso de Bogotá el 64% sobreviven al primer año de creación y solo el 36,5% llega a los cinco años.

Por eso, en diciembre de 2020 el presidente Ivan Duque firmó la Ley del Emprendimiento, «Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia», y cuyo objeto es «establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad».

En este marco, el MIN TIC ha tenido como principal herramienta para apalancar y apoyar a los emprendedores digitales su programa Apps.co. Creado desde 2012 como una iniciativa para el fortalecimiento corporativo y tecnológico de emprendimientos digitales.

Durante la gestión de Abudinen, el proyecto consiguió una alianza estratégica con INNpulsa para ofrecer una serie de acompañamientos y programas, con el objetivo de impactar a más de 20.000 emprendedores con cursos virtuales, semilleros de emprendimiento y su «Laboratorio Startup» con el que pretende impulsar a 140 empresas.

Así, durante este año Apps.co prometió una inversión de $6.000 millones de pesos para sus diferentes programas.

A mediados de año se ofrecieron 10 cursos gratuitos para el público en general. Introducción al marketing digital, curso de marca personal, curso de marketing voz a voz, curso de programación básica, fundamentos de ingeniería de software, curso profesional de Git y GitHub, curso de introducción al financiamiento de startups, fintech para emprendedores, marketing de contenidos y transferencia metodológica.

Para esta convocatoria las inscripciones están abiertas todo el año y la formación es virtual.

De la misma manera, Apps.co ofrece mentorías semanales para todas las personas que desean emprender, la convocatoria está siempre abierta y ofrece diversas temáticas relacionadas con validación de mercado, gestión de equipos, innovación en producto, modelos de negocio y finanzas para emprendedores.

Como impulso adicional MIN TIC e iNNpulsa prometieron 100.000 kits gratuitos de dominios .CO a través de las iniciativas Nación Emprendedora y Soy CO. Los kits constarían de un dominio .co, una cuenta de correo corporativo, un año de hosting, constructor web y formación en temas digitales. Sin embargo para el 25 de agosto, solo se había hecho entrega de 8009 kits a nivel nacional.

Finalmente, en agosto venció la convocatoria para ‘Laboratorio startup’, una iniciativa que tiene como finalidad brindar acompañamiento tecnológico y corporativo durante 13 semanas a 140 empresas digitales a nivel nacional con el fin de fortalecer las habilidades de sus equipos de trabajo.

Muchas son las herramientas que ofrece Apps.co desde hace nueve años. La gestión de iNNpulsa sin lugar a dudas ha sido de gran apoyo para buscar apalancar a los emprendedores digitales, sin embargo todo está en proceso. Aún no hay resultados precisos y el trabajo de la ex ministra no ha sido suficientemente relevante.

Imagen de macrovector en Freepik