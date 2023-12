¿Tu celular será compatible con la red 5G en Colombia? Aquí el listado completo de teléfonos 5G

El día de hoy, 20 de diciembre se llevará a cabo la subasta 5G en Colombia, donde el Ministerio de las TIC otorgará el uso del espectro a los diferentes operadores en el país. De esta forma se pretende llevar dicha tecnología de telecomunicaciones a todo el territorio nacional para una mayor velocidad y mejoras en la comunicación.

Aunque la llegada de esta nueva tecnología supone un avance para las telecomunicaciones en el país, los colombianos empiezan a sentir incertidumbre sobre los dispositivos que pueden usar con esta nueva generación de tecnología celular inalámbrica.

Lo primero que debes saber es que, el hecho de que llegue 5G al país, no significa que precisamente que los dispositivos que no cuentan con 5G queden obsoletos. Eso sí, si el móvil o tablet no cuentan con dicha tecnología, no podrán conectarse a la red. Sin embargo, se podrá seguir conectando a redes 4G y 3G.

No obstante, para aquellos que deseen sacarle el máximo provecho a la nueva red 5G, deben tener en cuenta que se necesitan de dispositivos compatibles. En ENTER.CO sacamos el listado de más de 50 teléfonos móviles que cuentan con tecnología 5G y que puedes adquirir en el país:

Apple

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

HONOR

HONOR Magic 5 Lite

HONOR 90

HONOR 90 Lite

Motorola

Motorola G54

Motorola G84

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 40

Motorola ThinkPhone

Motorola Razr 40 Ultra

OPPO

Oppo Reno 7

Oppo Reno 10

Realme

Realme 11

Realme 11Pro+

Samsung

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy M23

Galaxy M54

Galaxy S22

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy ZFlip4

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold 5

TECNO

TECNO Camon 20 Premier

TECNO Phantom X2 Pro

TECNO Phantom V Flip

VIVO

VIVO V25

VIVO V25 Pro

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13T

Imagen: montaje ENTER.CO con imágenes de compañías mencionadas