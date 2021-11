Sé un experto en celulares con este corto diccionario

Seguramente cuando has estado en búsqueda de un nuevo celular, te has encontrado con términos que desconoces pero que se escuchan bonitos; “la batería de 3500mAh”, “la RAM de 8GB”, “pantalla de 1000 píxeles”, pero tú no entendiste nada de lo que lees o te dice el vendedor.

Es por esto que en ENTER.CO decidimos hacer un diccionario de términos utilizados en el mundo de los Smartphone, así estarás más seguro de que el celular que vas a comprar realmente es el adecuado para ti.

RAM: Sus siglas en inglés significan Random Access Memory, en español Memoria de Acceso Aleatorio. Esta memoria es la encargada de almacenar datos temporalmente; es decir, cada vez que reinicies el celular, los datos guardados en la RAM ya no estarán.

Esta memoria no solo es utilizada en celulares, también los computadores y demás dispositivos electrónicos cuentan con una. Entre más RAM tengas, más aplicaciones podrás utilizar al tiempo de manera rápida, puesto que los datos de cada aplicación son almacenados en la RAM.

HERTZ: Hercio en español, es una frecuencia de medida, con la cual se puede determinar la cantidad de veces que se repite un evento durante un segundo. En el caso de los celulares, los Hertz son utilizados para medir la “tasa de refresco”; es decir, la velocidad con la que la pantalla se actualiza. Entonces, entre más Hertz tenga un teléfono celular, más fluida verás las imágenes en la pantalla.

MEGAPÍXELES: Para definir este término es necesario dividir la palabra. Un píxel hace referencia a la menor unidad de una imagen, en palabras castas, cada diminuto punto que conforma una fotografía. El mega se refiere a millón, es decir, un megapíxel es un millón de pixeles.

Sin embargo, es falso que entre más pixeles tiene una cámara, mejores son las fotografías que logra. En este caso los megapíxeles son necesarios para el tamaño en el que quieras ver tu foto, entre más grande la desees, más megapíxeles debe tener.

Entonces, para tomar una buena fotografía, es necesario tener en cuenta otros factores como el fotógrafo, la iluminación, los sensores de la cámara, etc. Pero ese es otro tema.

MILIAMPERIOS: Este término es otra unidad de medida, en este caso para determinar la cantidad de energía que se transporta por medio del cable de carga.

En los celulares vas a encontrar algo como “batería 4000mAh”, lo que significa que por el cable, el dispositivo se carga de energía con 4000 miliamperios por hora. Sin embargo, la batería durará dependiendo de la cantidad de miliamperios con los que trabaje el teléfono por hora, datos que comúnmente las empresas móviles no nos informan.

GIGABYTES: La mayoría de términos desconocidos pertenecen a una unidad de medida, en este caso también hablamos de una unidad para medir.

Los Gigabytes miden la capacidad de almacenamiento de un celular, la cantidad de datos que puedes descargar en tu teléfono, el tamaño de un archivo, etc.

Ahora, ya sabes un poco más acerca de los celulares y sus componentes de nombres extraños. Si quieres saber acerca de otro término desconocido, cuéntanos.

Imagen: Pixabay