¿Se puede convertir un iPhone 11 en un iPhone 16? Wiltech lo puso a prueba y así quedó

¿Transformar un iPhone 11 en un iPhone 16? Aunque suene improbable, el reparador colombiano Wilmer Becerra, conocido como wiltech oficial, demostró que es técnicamente posible cambiar el aspecto de un modelo antiguo para que luzca como el más reciente. Sin embargo, el proceso tiene más complicaciones que beneficios y plantea serias dudas sobre funcionalidad, durabilidad y autenticidad.

Un cliente le pidió a Wiltech hacer esta conversión para entregarle el equipo a su hija como regalo. El técnico aceptó, dejando claro que no es un procedimiento que recomiende: “No lo haría con mi propio teléfono. Lo pensaría dos veces”.

¿En qué consiste la modificación?

El procedimiento comienza con la compra de un chasis genérico con el diseño del iPhone 16, en este caso adquirido por el cliente en AliExpress. Luego, Wiltech desmontó completamente el iPhone 11: retiró la placa lógica, las cámaras, el sistema de carga inalámbrica, el Face ID, las antenas y la batería, para ensamblarlos dentro del nuevo cuerpo. Aunque la carcasa encajaba bien en algunos puntos, las diferencias de diseño generaron problemas técnicos.

Uno de los más importantes fue la pérdida de la cámara ultra gran angular (0.5X). “Creo que una de las cámaras no va a funcionar. Se sacrifica por tener esa apariencia”, dijo. Además, los botones laterales no ofrecieron la misma sensibilidad que los originales, a pesar de haber sido ajustados con precisión. “Los botones no vienen igual. Estoy bregando bastante para poderlos alinear”.

¿Vale la pena hacerlo?

Aunque el experimento logró su objetivo estético —el teléfono se ve como un iPhone 16 por fuera—, por dentro sigue siendo un iPhone 11. El cambio de chasis no mejora ni el rendimiento, ni la pantalla, ni la cámara principal. De hecho, algunas funciones se ven comprometidas. “Entre más original esté el teléfono, está mejor”, afirmó Wiltech, quien insistió en que este tipo de modificaciones solo ofrecen una apariencia superficial.

La diferencia entre ambos modelos es significativa. El iPhone 11 tiene un chip A13 Bionic, pantalla LCD con notch grande y cámaras dobles. El iPhone 16, por su parte, incorpora procesadores más potentes, pantalla OLED con Dynamic Island, mejoras de cámara y conectividad 5G. Ninguna de estas características se puede replicar con un simple cambio de carcasa.

Wiltech, conocido por su trabajo preciso en reparación electrónica, advirtió que este tipo de conversiones no están avaladas por Apple y pueden generar fallas futuras: “Modificar toda la parte original externa del chasis puede afectar componentes internos. Es como disfrazar el equipo”.

Finalmente, cabe mencionar que, aunque sí es posible “convertir” un iPhone 11 para que se vea como un iPhone 16, en este proceso se pierde funcionalidad y se compromete la experiencia de uso. Más que una mejora, es una ilusión estética que no compensa las limitaciones técnicas. Como dejó claro Wiltech, el experimento se puede hacer, pero no se debe generalizar: “Esto lo hice por un caso especial. Pero no es algo que recomiende”.

