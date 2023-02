iPhone 14 y 14 Plus: precio y disponibilidad en Colombia

Han pasado varios meses desde que Apple lanzó al mercado su nueva familia de iPhone, los iPhone 14. Sin embargo, a Colombia no habían llegado los celulares, luego de que un Tribunal determinara que la tecnología 5G de los iPhone 14 no podría ser distribuida en el país. Afortunadamente, Apple se salió con la suya y los celulares han aterrizado en el país, incluido el modelo 14 Plus.

En total, son cuatro modelos de celulares que podrás encontrar en las tiendas autorizadas: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max. El modelo clásico y el Plus presentan nuevas tecnologías y nuevas capacidades de seguridad innovadoras, con dos tamaños: 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, respectivamente.

Diferencias y similitudes entre iPhone 14 y 14 Plus

El iPhone 14 Plus cuenta con un tamaño mucho más grande que el modelo clásico. El Plus cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas, mientras que la del iPhone 14 es de 6,1 pulgadas. Quizás consideres que no es mucho, pero en el día a día se notará la diferencia. Así mismo el peso cambia, el 14 Plus es de 203 gramos, mientras que el modelo clásico pesa 172 gramos.

En cuanto a las capacidades de almacenamiento interno, encontramos tres versiones en ambos modelos: 128GB, 256GB y 512 GB. Así mismo, ambos celulares cuentan están equipados con el chip A15 Bionic, que si bien, no es el último de la compañía, es uno de los más potentes.

Los sensores de la cámara son los mismos en ambos modelos. Encontramos un sensor principal de 12 MP y un gran angular de 12MP. Tanto el iPhone 14 como el modelo Plus tienen una cámara delantera de 12 MP. Por último, podrás sumergir los dos celulares en el agua, hasta una profundidad de 6 metros por 30 minutos. Esto, puesto que los celulares cuentan con certificación IP68.

Si quieres conocer las especificaciones técnicas del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, puedes encontrarlas en ENTER.CO.

Especificaciones técnicas iPhone 14

Procesador: Apple A15 Bionic

Pantalla: 6.1 pulgadas, OLED/ 60Hz tasa de refresco

Ram: 6 GB.

Almacenamiento: 128 GB/256GB

Cámaras: lente principal 12 MP, lente gran angular de 12MP.

Cámara frontal: 12 MP

Batería: 3.279 mAh.

Tamaño: 14,67 x 7,15 x 0,78 cm

Peso: 172 gramos.

Especificaciones técnicas iPhone 14 Plus

Procesador: Apple A15 Bionic

Pantalla: 6.7 pulgadas, OLED/ 60Hz tasa de refresco

Ram: 6 GB.

Almacenamiento: 128 GB

Cámaras: lente principal 12 MP, lente gran angular de 12MP.

Cámara frontal: 12 MP

Batería: 3.095 mAh

Tamaño: 16,08 x 7,81 x 0,78 cm

Peso: 203 gramos

Precio y disponibilidad iPhone 14 y iPhone 14 Plus

Ambos celulares estarán disponibles en preventa a través de tiendas Claro desde el 3 de febrero con disponibilidad el 10 de febrero con un precio de $ 4.949.960 pesos para el iPhone 14 de 128GB, para el modelo de 256GB $5.569.960 y el iPhone 14 Plus tendrá un valor de $5.669.960.

Imagen: Apple