Galaxy Z Fold 4 y Flip 4 llegarán más pronto de lo esperado

Hace unos meses, se revelaron las primeras imágenes de lo que sería el próximo Galaxy Z Fold 4, el próximo teléfono plegable de Samsung; en ese momento anunciamos que podríamos esperar el buque entre agosto y septiembre. Ahora, parece que tenemos una fecha mucho más clara. Si las filtraciones reveladas son reales, estamos a tan solo un mes de conocer, no solo el Galaxy Z Fold 4, sino el Galaxy Flip 4.

Evan Blass, conocido leaker con una tasa de aciertos considerablemente elevada, compartió en su perfil de Twitter, una imagen donde vemos el Galaxy Z Flip 4 difuminado y una fecha: 10 de agosto. En la imagen también se puede leer ‘Galaxy Unpacked’, el nombre de su evento anual donde revelan los nuevos integrantes de la compañía. Dicho así, tendría bastante sentido que esta sea la fecha de revelación del teléfono tipo concha (Flip 4) y el celular que estrenará pantalla que se despliega de manera horizontal ( Fold 4) .

