Apple lo confirma: sus cámaras usan sensores de imagen de Sony

Cerca a terminar 2022 recibimos la confirmación de un dato que, para ser honestos, ya conocíamos de manera no oficial. Las cámaras de los dispositivos Apple, como por ejemplo los iPhone, utilizan sensores Sony (para sorpresa de absolutamente nadie).

La revelación fue realizada por Tim Cook, CEO de Apple, a través de Twitter de una manera algo curiosa. Cook no respondió alguna pregunta de un seguidor o realizó la revelación como algún secreto de Estado. En vez de eso, el CEO aprovechó su cuenta (más de 13 millones de seguidores) para agradecer la alianza actual que tienen con el fabricante japonés, al mismo tiempo que reveló que la relación con Sony tiene más de una década:

“Nos hemos asociado con Sony durante más de una década para crear los sensores de cámara líderes en el mundo para iPhone. Gracias a Ken ya todos los miembros del equipo por mostrarme las instalaciones de vanguardia en Kumamoto hoy”.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022