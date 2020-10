Xiaomi muestra su carga de 0% a 100% en tan solo 19 minutos

Xiaomi es bien conocido por sus baterías. Es uno de los atractivos más importantes de sus celulares, que vienen con una independencia difícil de superar. Uno de los experimentos más recientes del fabricante está en su carga inalámbrica rápida de 80W. La promesa de esta tecnología es la posibilidad de cargar un dispositivo de 0 a 100% en tan solo 19 minutos.

Want to know how fast 80W #MiWirelessChargingTechnology is? Just check out this video!

Are you looking forward to this next-gen fast charging tech?#InnovationForEveryone pic.twitter.com/YqBsUOrLYR

— Xiaomi (@Xiaomi) October 19, 2020