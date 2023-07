Xbox pierde terreno en México: Uno de sus mercados más importantes

Por Adrián de la Vega Rodríguez

The Competitive Intelligence Unit (CIU), una firma reconocida en análisis de mercados y oportunidades de negocio en telecomunicaciones, presentó recientemente un estudio detallado sobre la situación del mercado de videojuegos en México. El reporte refleja algunos cambios significativos en las preferencias de los jugadores, y destaca especialmente la pérdida de terreno de Xbox en favor de Playstation.

Según los datos de CIU, el número de jugadores en México creció un 3.7% con respecto al año 2021, llegando a la cifra de 66.5 millones. Este número, que equivale a más de la mitad de la población del país, también se refleja en los ingresos generados por la industria de los videojuegos. El estudio reporta que las ventas totales alcanzaron la cifra de 35,884 millones de pesos, aproximadamente 2,107 millones de dólares, con un crecimiento marginal del 0.7%.

A pesar de que Xbox sigue siendo la consola preferida en México, con el 54.1% de los jugadores de consola eligiéndola, el reporte indica que ha perdido un 6.1% de presencia con respecto al año anterior. Mientras tanto, Playstation ha visto un crecimiento del 6.3%, representando ahora el 33.5% del mercado. La tercera opción es Nintendo, que se queda atrás con un 12.4%.

El estudio atribuye el crecimiento de Playstation en parte a la oferta de títulos exclusivos para la PS5, como Spider-Man, Uncharted y The Last of Us, así como su resistencia a los efectos recesivos de la pandemia. Por su parte, Xbox sigue siendo la opción dominante, aunque la compra de Activision Blizzard podría jugar un papel crucial en su crecimiento futuro.

Te puede interesar: Tomó más de una década, pero Microsoft reconoce que Xbox perdió la guerra de las consolas

A nivel mundial, la situación es diferente. Nintendo domina el mercado de consolas, seguido por Playstation, con Xbox en último lugar. Esta distribución ha sido uno de los argumentos de Microsoft en su defensa de la compra de Activision en los tribunales. También explica la atención que Xbox dedica a México, uno de sus mercados más fuertes.

El reporte también resalta el impacto de los modelos de negocio alternativos en la industria. Las suscripciones y compras dentro de los juegos han tenido un efecto directo en la disminución de las ventas de consolas tradicionales. Según los datos de CIU, casi uno de cada cinco jugadores paga una suscripción mensual para acceder a un catálogo de títulos, con un desembolso promedio de 177 pesos.

La conclusión del estudio de CIU subraya la expectativa de un repunte significativo en el crecimiento de la industria de videojuegos en México, impulsado por el lanzamiento de títulos de gran demanda y una mayor adopción de consolas de última generación. La masificación de smartphones y otros dispositivos de juego también jugará un papel clave en este crecimiento.

Foto: Kamil S via Unsplash