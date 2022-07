¿Por qué ‘Mi bebito fiu fiu’ fue retirada de Spotify?

Encabezar los listados globales de música no es sencillo; de hecho, solo los artistas más conocidos en el mundo llegan al listado global de Spotify. Ahora, las redes sociales en furor han logrado posicionar varias canciones; por ejemplo, TikTok es la red social del momento donde más se viralizan las canciones gracias a las tendencias que crean los usuarios.

Sin embargo, hay una canción que se ha logrado posicionar por estos días en las redes sociales y demás plataformas que rompe todos los esquemas. Se trata de ‘mi bebito fiu fiu’ una canción creada a manera de parodia cuando se conoció que el expresidente peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo había sido infiel. En los pantallazos filtrados con su amante Zully Pinchi se podía ver a Vizcarra respondiendo a las fotos de la mujer con ‘fiu fiu’ y usar constantemente la palabra ‘bebito’.

Tito Silva, un artista peruano quiso parodiar la situación, para lo que utilizó la pista de la canción ‘Stan’ de Dido ft Eminem. Aunque la pista de la canción es una ‘copia’ la letra es original, con la que la canción ‘mi bebito fiu fiu’ alcanzó el puesto número uno de la lista Viral Global de Spotify. Sin embargo, el día de hoy, los usuarios se encontraron con que la canción ya no está disponible en la plataforma.

Aunque Spotify no se ha pronunciado al respecto, es de suponer que la canción fue tildada de plagio. Ante las acusaciones, Tito Silva Music comentó al periodista Luis Carlos Burneo: “Nosotros sabemos que hay un tema detrás porque estamos agarrando un tema que ya existe. Pero esto es una parodia y como tal no se necesita ningún tipo de permiso. Según las leyes, y espero no estar equivocado, porque si no me van a demandar. Entiendo que esto sería legal y lícito hacer parodia sin necesidad de un permiso”.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que se retiró la canción de la plataforma. Sin embargo, se puede seguir disfrutando del tema en YouTube y por supuesto, en los videos de TikTok, donde principalmente se volvió tendencia la canción.

Imagen:Pixabay