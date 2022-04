La película de Nimona ahora pasará a Netflix

Nimona ha encontrado un nuevo lugar: Netflix. La plataforma de streaming confirmó esta semana que ha tomado el proyecto y que el filme animado llegará al servicio de streaming.

Algo de contexto, inicialmente una adaptación de Nimona estaba dentro del calendario de película de 20th Century (antes mejor conocida como Fox). Sin embargo, después de que Netflix compró el estudio la película fue cancelada y la adaptación perdió toda posibilidad de ver la luz. En su momento Disney aseguró que el motivo fue que durante la pandemia era imposible sostener tres estudios y que Nimona era el eslabón más débil de la ecuación. Comentarios más recientes nos han dejado, sin embargo, con la sensación de que en ese momento el estudio tenía más problemas con ciertos temas que la historia podría contar, incluyendo la intención de mostrar un beso entre una pareja del mismo sexo.

Ahora Nimona vive de nuevo. La noticia llega de la mano de ND Stevenson, autor del Comic de Nimona:

Nimona’s always been a spunky little story that just wouldn’t stop. She’s a fighter…but she’s also got some really awesome people fighting for her. I am excited out of my mind to announce that THE NIMONA MOVIE IS ALIVE…coming at you in 2023 from Annapurna and Netflix 🤘 pic.twitter.com/wEZuM2sXTt

— ND Stevenson (@Gingerhazing) April 11, 2022